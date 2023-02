Según la especialista, las colecciones que no han logrado adecuarse a la demanda ni a las nuevas usabilidades del mercado, no lograron superar la valla al 2023. (Foto: Difusión)

Desde piezas de arte digital a juegos, los tokens no fungibles, NFT por sus siglas en inglés, se hicieron de un nombre en la comunidad cripto tras su fiebre en el 2020. Para el inicio de este año, la capitalización de mercado de los tokens NFT fue de US$ 7,580 millones, menor a cuando alcanzó su punto máximo de US$ 11,300 millones en el 2022, según las cifras de CoinCodex. ¿Qué novedades traerá en los siguientes meses?

Después de unos años y con proyectos truncos, los planes para los NFT incrementan en el 2023 con la esperanza de resucitar viejas glorias, porque pese a la caída de las cripto divisas, el terreno de las NFT se mantiene en marcha, según Daniela Marqui, especialista en NFT y COO Cinetica Studio. “La baja de las criptomonedas sí ha afectado en cuanto al volumen global y -principalmente- en cuanto está marcado el market a nivel global de los NFT. (...) Esta baja de criptomonedas ha ayudado mucho de manera para purificar el terreno. Es decir, aquellas personas, empresas, marcas que no estaban realmente interesadas en la esencia de los NFT, sino más en agarrar el dinero e irse”, mencionó en diálogo con Gestion.pe LEA TAMBIÉN: El futuro de las criptomonedas, ¿es ser más regulado? Ante la caída que amenaza la supervivencia de las NFT, la especialista en Metaverso, menciona que es una respuesta a la masificación de los conceptos de NFT, “de las grandes colecciones que se han convertido ahora en marcas”, con proyectos como Be Friends, World of Woman, o Bored Ape. Si bien estos NFT se mantienen con vida, es por una serie de situaciones que han propiciado su permanencia en el mercado. Según la especialista, las colecciones que no han logrado adecuarse a la demanda ni a las nuevas usabilidades del mercado, no lograron superar la valla al 2023. ¿Qué nuevas usabilidades tienen los NFT? Hay proyectos de todo tipo y para todos las necesidades. Según la experta en NFT, una de sus usabilidades más populares -y que han ganado terreno en el 2023- es la industria musical. “Un NFT pueden ser una canción. De qué manera vas a lograr generar más valor, pues, si yo compré un pedazo de valor en NFT de una canción, y le fue bien, voy a ganar dinero. Imagínate una canción de los Beatles, o una que nunca pasó de moda, de generación tras generación. La clave es generar valor”, señala. Asimismo, hay campo en la industria inmobiliaria para las NFT. De acuerdo a Marqui, se están utilizando los NFT para distribuir las partes de una propiedad o terreno. Ese es el caso de un proyecto que se viene gestando en la Amazonía y que tiene como objetivo vender zonas sobre su uso para financiar la construcción de un resort. LEA TAMBIÉN: El 2022 fue un año nefasto para las criptomonedas: ¿qué viene ahora? También hay proyectos que traen a la mesa más usabilidades para la cadena de suministros, como es el caso de la venta de entradas y productos agrícolas. “Hay muchas cosas que se hacen, como en supply chain, que habla sobre cómo hacer un rastreo de los productos. Hay un proyecto en Suiza de NFT que quieren poner en valor al agricultor peruano. Lo que busca este proyecto es darle al agricultor el mayor porcentaje que el cliente está pagando por el producto. El NFT asociado al producto permite ver la trazabilidad de cómo ha ido evolucionando y cuál ha sido su movimiento en el mercado. Así, el dueño del NFT tiene la certeza de que al agricultor le corresponde el 40% del valor, y no el 3% o 5%”, mencionó en diálogo con Gestion.pe, César Curisinche, NFT talent de la Frankfurt School of Finance & Management. Asimismo, como una manera para solucionar el tema de la reventa informal de entradas, el especialista señala que los NFT pueden utilizarse para realizar una trazabilidad sobre la entrada a vender o comprar, debido a que “tener y saber del rastro de la entrada única y original, brinda confianza y seguridad para los compradores”. Finalmente, hay proyectos que se gestan pensando a nivel de gobierno. Según Curisinche, es posible crear proyectos utilizando la tecnología del NFT para implementar una solución que elimine la corrupción y la forma en cómo se deriva y distribuyen parte de los recursos que existen. “De alguna manera se puede colocar barreras para que la corrupción no exista”, destacó. ¿Cómo se puede hacer un NFT? De acuerdo al especialista, para empezar con un proyecto de NFT es importante conocer sobre qué se tratará para limitar el presupuesto, si será una pieza de arte coleccionable, o un artículo digital dentro de un juego, ayudará a empezar con la conformación del equipo y sus responsabilidades. “Si quieres armar un proyecto de arte, por ejemplo, quizás no tenga tanto costo, como cuando se trata de activos reales y físicos. Será más trabajo de hora hombre asociado a la construcción de este producto, la narrativa de como se ofrecerá. Yo apuntaría a que va a depender a qué y en qué ambiente quieres desarrollar este proyecto, y tambien partirá el espíritu del equipo. La gente es muy colaborativa en este rubro”, señaló. Para que los proyectos logren los objetivos esperados, es necesario conocer de los tres pilares que conforman su éxito: la utilidad y el valor del NFT, el branding y el arte de la pieza de colección, y la comunidad. “Una comunidad sólida y cohesionada con lo que el proyecto mueve es uno de los pilares más importantes a la hora de armar un proyecto. El ejemplo es Porsche, que teniendo la espalda financiera y la capacidad de generar producto, no le fue muy bien porque justamente obviaron la parte de la comunidad”, señaló. LEA TAMBIÉN: Peruanos ya reciben parte de su sueldo en criptomonedas