iPhone X de Apple prometía iniciar auge de OLED pero no ha sido así

Un futuro brillante le espera a OLED. Cuándo comenzará y cuánto tiempo durará, no está tan claro.

Las pantallas de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED) se han promocionado como el futuro de los smartphones porque son más nítidas y mejoran el rendimiento de las baterías en comparación a sus predecesoras de cristal líquido. A fines del año pasado, cuando Apple Inc. preparaba su iPhone X OLED, los proveedores encabezados por Samsung Electronics Co. se apresuraron a aumentar la producción.

Ahora, existe preocupación por el exceso de oferta y las reducciones de precios. El iPhone X no se ha vendido tan bien como anticipaba Wall Street y Samsung, el principal proveedor de OLED, espera despachar a Apple cerca de la mitad de las unidades planificadas, según personas familiarizadas con la situación.

La empresa surcoreana proyecta que la ganancia operativa para el 2018 de las pantallas sea inferior a las previsiones de algunos analistas, agregaron las personas. Samsung declinó formular comentarios.

Es probable que los fabricantes de teléfonos chinos adopten la tecnología y apuntalen la demanda, pero es poco probable que eso ocurra en el corto plazo.

"Reducir los precios sería una zanahoria para atraer a los proveedores chinos y lidiar con el exceso de capacidad", dijo Park Kang-ho, un analista de Daishin Securities en Seúl. "El mercado de OLED se está reduciendo este año, pero yo diría ’no’ al pesimismo para el próximo año y el año siguiente. Ahora es el momento de que Samsung resista".

Samsung sigue comprometido con la tecnología OLED y aún no se siente presionado a reducir los precios de sus paneles, de acuerdo con las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo asuntos internos de la empresa.

Samsung ha puesto parte de sus esperanzas para la tecnología OLED en un lanzamiento exitoso de la línea de teléfonos inteligentes Galaxy S9 y un futuro modelo con una pantalla plegable. Apple planea lanzar un iPhone más grande con estas pantallas más adelante este año.

La filial de pantallas de Samsung es uno de los pocos fabricantes capaces de producir decenas de millones de paneles OLED cada año para sí mismo y para Apple. LG Display Co. comenzó a intensificar sus propios esfuerzos en tecnología OLED: provee pantallas para algunos teléfonos de Google y podría suministrar una parte a Apple en el futuro.

Pero una serie de fabricantes de teléfonos inteligentes, particularmente en China, aún no usan ampliamente la tecnología OLED.

"La expectativa básica ha sido que otros proveedores planeen cambiarse a las pantallas OLED una vez que la capacidad esté disponible", escribió en una nota a inversionistas Neil Campling, analista de Mirabaud Securities Ltd. Pero los problemas recientes de Samsung sugieren que empresas "como Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei claramente no tienen apuro por cambiarse a OLED".

El principal obstáculo ha sido el precio. Cada pantalla LCD de 5.5 pulgadas utilizada en el iPhone 8 Plus cuesta a Apple US$ 52, mientras que la pantalla OLED de 5.8 pulgadas del iPhone X tiene un valor de US$ 110, estima la firma de investigación IHS Markit. Esos precios deberían subir a corto plazo a medida que Apple compre pantallas más grandes para su próximo modelo de casi 6.5 pulgadas.

Algunos fabricantes de teléfonos pueden estar retrasando el cambio a OLED debido a avances recientes en la tecnología LCD más antigua, que Apple todavía utiliza en casi todos sus otros dispositivos.

"La pantalla LCD es lo suficientemente delgada para muchos usuarios, y la diferencia de precio entre OLED y LCD todavía continúa", dijo Simon Chan, analista de Bloomberg Intelligence.

La tecnología OLED también ha causado problemas para quienes la usan. Cuando Google lanzó un nuevo Smartphone Pixel el año pasado con la tecnología, algunos usuarios se quejaron de colores poco precisos en la reproducción y una zona “quemada”, donde las imágenes permanecen después de que se apaga la pantalla. Apple advierte en su sitio web que la zona “quemada” y ligeros cambios de color son "característicos" de los paneles OLED.

" OLED solo ha sobrevivido porque Samsung, Apple y LG Display, que tienen mucho dinero, la han mantenido funcionando", dijo Raymond Soneira, director ejecutivo de DisplayMate Technologies Corp., que prueba las pantallas. "Cuando comencé a revisar las OLED hace unos años, estaban al final de la lista de desempeño".

OLED probablemente continuará mejorando a medida que bajen los costos y la producción aumente. Los resultados ya están surgiendo. El año pasado, DisplayMate clasificó la pantalla OLED del iPhone X como la mejor de cualquier smartphone. La nueva línea S9 de Samsung acaba de superar eso.