El ejecutivo dedicó una parte de su carta anual a los accionistas a la importancia de la IA para los negocios del gigante de Wall Street y para la sociedad en general. El banco ha identificado más de 400 casos de uso de la tecnología en marketing, fraude y riesgo, ha reunido a miles de expertos en IA y científicos de datos y ha comenzado a explorar la implementación de IA generativa, señaló Dimon.

“Estamos totalmente convencidos de que las consecuencias serán extraordinarias y posiblemente tan transformadoras como algunas de las principales invenciones tecnológicas de los últimos cientos de años”, dijo Dimon en la carta. “Piense en la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la informática e internet, entre otros”.

Dimon entregó su veredicto sobre la importancia de la IA en un extenso reporte que también arremetió contra un conjunto de propuestas regulatorias, emitió una dura advertencia sobre geopolítica, apuntó a las empresas de asesoría de accionistas y ofreció una enérgica defensa al papel de la creación de mercado en el sistema financiero. Y, como se esperaba, el ejecutivo de 68 años se refirió a la economía, reiterando su preocupación de que los riesgos de una inflación persistente, un endurecimiento cuantitativo y las guerras en curso en Ucrania y Medio Oriente cobran gran importancia incluso cuando la economía estadounidense se mantiene sólida.

“Estos mercados parecen estar descontando entre un 70% y un 80% de posibilidades de un aterrizaje suave: un crecimiento modesto junto con una inflación y unas tasas de interés en descenso”, escribió Dimon. “Creo que las probabilidades son mucho menores que eso”.

Ganancias récord

Dimon publicó la carta después de que JPMorgan reportara el año pasado la mayor ganancia anual en la historia de la banca estadounidense. El banco, que publica sus resultados del primer trimestre este viernes, se benefició de la agitación entre los bancos regionales que comenzó hace poco más de un año, lo que llevó a los depositantes a buscar la seguridad de instituciones financieras más grandes. JPMorgan desempeñó un papel importante a medida que se desarrollaban esos acontecimientos, y, finalmente, en la elaboración de un rescate de First Republic tras su quiebra.

El acuerdo “no fue algo que hubiésemos hecho solo por nosotros mismos”, escribió Dimon. En ese momento, JPMorgan dijo que la adquisición agregaría más de US$ 500 millones a las ganancias anuales, reconociendo que probablemente eso era conservador. En la carta, Dimon señaló que la cifra probablemente estaría “más cerca de los US$ 2,000 millones”.

La turbulencia en el sector de los bancos regionales se desarrollaba en momentos en que los reguladores daban los toques finales a las propuestas que se espera impongan a las entidades financieras estadounidenses requisitos de capital más estrictos, lo que se conoce como Basilea III Endgame. Dimon, un crítico abierto de las propuestas, dedicó una sección completa de su carta a los accionistas a lo que dijo era la necesidad de una revisión seria del proceso de regulación y supervisión bancaria. También reiteró críticas anteriores sobre el potencial de que las propuestas causen daño económico.

Creación de mercado

Las normas propuestas también podrían perjudicar la creación de mercado, donde los bancos ayudan a los inversionistas a comprar y vender valores, según el reconocido ejecutivo. Dimon dedicó varias páginas a defender el papel que desempeñan los bancos en ese negocio, que, según dijo, algunos reguladores parecen considerar una actividad especulativa, similar a la de los fondos de cobertura.

“Esta idea es lo que podría estar llevándolos a aumentar constantemente los requisitos de capital”, afirmó.

JPMorgan obtiene alrededor de US$ 100 millones en ingresos diarios del negocio, que solo ha perdido dinero en 30 días hábiles durante la última década, según Dimon. Las normas propuestas, que según indicó el mes pasado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reducirán, podrían dañar la estabilidad del mercado, escribió Dimon.

