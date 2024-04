Musk, que lideró en primer lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg a principios de marzo, cayó al cuarto lugar después de que Reuters informara que Tesla Inc había cancelado planes para un automóvil menos costoso, lo que hizo caer las acciones (Musk desmintió el informe).

Esto siguió noticias previas de la semana de que las entregas de vehículos de Tesla cedieron en los tres meses hasta marzo, su primera baja interanual desde los primeros días de la pandemia de covid.

La riqueza de Musk se ha reducido en US$ 48,400 millones este año, mientras que Zuckerberg ha añadido US$ 58,900 millones a su fortuna con el repunte de Meta Platforms Inc a nuevos máximos, incluido un nuevo récord el viernes.

Es la primera vez que Zuckerberg se sitúa entre los tres primeros puestos en el ránking de Bloomberg de las personas más ricas desde el 16 de noviembre de 2020, cuando su fortuna era de US$ 105,600 millones y la de Musk de US$ 102,100 millones. Musk ahora tiene un patrimonio neto de US$ 180,600 millones y Zuckerberg de US$ 186,900 millones.

La reversión de la brecha de riqueza entre Musk y Zuckerberg, que ascendía a US$ 215,000 millones en noviembre de 2021, ilustra cómo las grandes empresas de tecnología, y en particular todo lo relacionado con la inteligencia artificial, han usurpado las acciones de vehículos eléctricos que alguna vez estuvieron en furor.

Las acciones de Tesla han caído un 34% este año, lo que las convierte en las de peor desempeño en el índice S&P 500. Ha sido golpeada por una desaceleración global en la demanda de vehículos eléctricos, competencia creciente en China y problemas de producción en Alemania. Mientras tanto, Meta ha aumentado un 49% gracias a las sólidas ganancias trimestrales y al entusiasmo por las iniciativas de inteligencia artificial de la compañía.

La rivalidad de los dos multimillonarios se extiende más allá de su riqueza: Musk y Zuckerberg han estado involucrados en una disputa pública en curso que se intensificó cuando Meta lanzó Threads, una plataforma de redes sociales que compite con la red social X de Musk.

El patrimonio neto de Musk podría sufrir un nuevo golpe después de que un juez de Delaware anulara su paquete de pago de Tesla de US$ 55,000 millones. El índice de multimillonarios de Bloomberg sigue utilizando las opciones de ese paquete salarial, que son uno de los mayores activos de Musk, en los cálculos de su riqueza.

Bernard Arnault, presidente del gigante del lujo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, y el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, ocupan los dos primeros lugares en el ránking de riqueza de Bloomberg con fortunas de US$ 223,400 millones y US$ 207,300 millones, respectivamente.

