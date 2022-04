La Asociación Peruana de Hidrógeno, H2 Perú, viene impulsando el desarrollo del hidrógeno verde en el país como pieza clave de la descarbonización de la economía.

El hidrógeno se presenta como una alternativa a los combustibles fósiles ya que no emite contaminantes.

Chile, el primer país de la región en lanzar su “Estrategia nacional de hidrógeno verde”, en noviembre del 2020, vienen reemplazando tanques de diésel por tanques de hidrógenos. El en octubre del año pasado anunció que para el 2030 prevé que el aeropuerto de Santiago sea el primero en Latinoamérica en operar a partir del hidrógeno verde y sus derivados.

El gobierno de Uruguay anunció hace unos meses que busca apostar por el hidrógeno verde en el transporte y la industria, en el marco de un plan piloto para atraer inversiones.

También se han implementado pilotos en Sudáfrica, donde compañías mineras y del sector energético están probando el hidrógeno verde.

LEA TAMBIÉN: Uruguay se traza una ruta para ser pionero en hidrógeno verde

¿Y Perú?

La adopción del hidrógeno verde en sus diferentes aplicaciones, es clave para descarbonizar la economía y cumplir con los compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático, además de constituir una oportunidad para generar una nueva industria, potenciar sus derivados, diversificación económica, desarrollo socioeconómico e innovación.

En febrero de este año presentaron un “Proyecto de Ley de promoción del Hidrógeno Verde”, que contiene una propuesta normativa, con el objetivo de debatir un régimen de promoción del hidrógeno verde.

“En el proyecto se plantean una serie de incentivos tributarios y financieros, parecidos a los que se dio con el gas natural. Como nueva industria, el hidrógeno verde va a requerir este tipo de incentivos para poder desarrollarse”, dijo a gestion.pe Daniel Cámac, presidente de H2 Perú.

“Los principales sectores son aquellos que tienen un uso intensivo de la energía que todavía no está electrificado como el transporte en minería que se realiza en camiones que utilizan diésel”, comentó Cámac.

Y es que el diésel podría ser reemplazado por hidrógeno verde a precios más competitivos sin generar emisiones de CO2.

La H2 Perú presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, al Ministerio de Energía y Minas, así como a PCM, una propuesta de hoja de ruta del hidrógeno verde en el Perú, acompañada del documento llamado “Bases y Recomendaciones para la elaboración de la estrategia de hidrógeno verde en el Perú”.

En ese documento se detalla que las principales aplicaciones en las que se espera una mayor demanda de H2V se identifican en refinerías, fertilizantes, producción de amoniaco, transporte - en particular carga pesada como transporte ferroviario, combustibles sintéticos, conversión de montacargas, cemento, minería y acero.

LEA TAMBIÉN: Planta con más emisiones del mundo se vuelca al hidrógeno verde

Producción y precios competitivos

La capacidad de producción en energía renovable de Perú lo convierte en un potencial exportador de H2V muy competitivo a nivel mundial.

Actualmente, en promedio el kilogramo de hidrógeno verde está entre US$ 4 y US$ 6 en el mercado internacional. Perú podría llegar a un precio de US$ 1 en las próximas décadas.

“El Perú podría producir precios de hidrógeno verde a niveles muy competitivos, al 2023 al US$ 2.5 el kilogramo e incluso llegar al 2050 a US$ 1 por kilo, que comparado con el mercado internacional pone en carrera de forma competitiva la producción futura del hidrógeno verde”, indicó Cámac.

Para el Banco Mundial (BM) la producción y exportación de hidrógeno verde puede impulsar el repunte de la economía de América Latina y el Caribe.

“Nosotros hicimos un estudio en el que vimos que se podría comprometer energías renovables no convencionales para productor hidrógeno verde al orden de 1,300 megavatios (MW) hasta llegar a un aproximado de los 20,000 MW. Hoy día el mercado peruano consumo cerca de 7,000 MW, entonces, estamos hablando de una nueva demanda de energía eléctrica para producir hidrógeno verde”, precisó.

Actualmente el hidrógeno verde se usa en la industria de petróleo y para generar combustible sintético. “La idea es que hidrógeno que hoy que es de combustible fósil sea reemplazado por un hidrógeno verde”.

“También serviría para transportes de larga distancia; más adelante trenes, barcos y aviones, así como la producción de amoniaco, cemento y otros que son los principales usos que va a tener el hidrógeno”, sostuvo el presidente de H2 Perú.

Dato

El proyecto de ley se desarrolló a partir de un trabajo colaborativo de más de siete meses entre los asociados de H2 Perú representantes de la academia y de los sectores privado y público que conforman el ecosistema del hidrógeno verde en el Perú.