En la actualidad, la industria del Facility Management (FM) en el Perú y en el mundo es una disciplina que está creciendo rápidamente y la efectividad se pudo apreciar de manera más evidente, durante la pandemia del COVID 19; ya que las organizaciones demandaban mayor volumen, oportunidad, velocidad y calidad de servicios, para mantener la continuidad de su negocio.

Este servicio te permite ampliar o reducir sus servicios, en la medida que este responda a sus necesidades actuales del negocio central de la organización.

En ese contexto, la transformación digital es un requisito necesario en toda organización para garantizar la sostenibilidad del negocio en los próximos años. Es por ello, que Luis Vivar, Director de Innovación, Sostenibilidad y Soluciones de Negocio de Tgestiona, brinda cuatro tendencias tecnológicas que deben poner en práctica para el éxito de sus empresas:

1. El uso intensivo de IoT (el internet de las cosas) en la gestión de las instalaciones: Los sensores IoT pueden proporcionar información sobre el consumo de energía, la calidad del aire, el rendimiento de los sistemas de climatización y mejorar la seguridad en las instalaciones al permitir la monitorización y el control remoto de sistemas de seguridad, como alarmas, cámaras y cerraduras inteligentes.

2. El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA): Sirve como un medio para centrar los servicios, donde exactamente se requiere. Esta información ayuda a los profesionales de Facility Management a identificar áreas de mejora, optimizar el uso de los recursos y tomar decisiones informadas para aumentar la eficiencia y reducir los costes operativos.

3. Gemelos Digitales: Esto representa la unión del mundo físico con el virtual, lo que permitirá un análisis en profundidad de la información para la industria y luego la empresa podrá incrementar el control de sus sistemas.

4. Blockchain: Esta tendencia facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Las empresas funcionan con información. Cuanto más rápido se reciba y más precisa sea, mejor.

Según datos de la consultora tecnológica IDC, el crecimiento económico de IoT o el internet de las cosas en el último año es de 11% y se espera que este crecimiento se mantenga constante los siguientes años y superando el billón de dólares el 2026.

“Los países de Latinoamérica están experimentando un crecimiento significativo en la adopción e inversión en Iot. Si bien los datos específicos pueden variar, se prevé que la región latinoamericana participe activamente en la expansión y aplicación de esta tecnología en diversos sectores, dentro de ellos el Facility Management”, señala el especialista Luis Vivar.

Las organizaciones que no integren tecnología en sus procesos de control y proyectos de renovación de equipos, no estarán siendo sostenibles con el uso racional de la energía y por ende no podrán reducir su huella de carbono y comprometerse en la continuidad del negocio ya que pierden competitividad en el mercado, finaliza.

