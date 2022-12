Vanessa Yupari, gerente general de Tgestiona, señaló que la incursión de un actual cliente en Ecuador los motivará a ir también al vecino país del norte en el segundo semestre del próximo año, confirmando lo anticipado (Gestión 28.4.22). Ahora, evalúan la mejor vía para esta expansión.

“La decisión está tomada. Lo que estamos trabajando con los asesores externos es la mejor estrategia o camino. Si vamos a ir por la compra de una empresa y qué aspectos legales implica; o si partimos de 0. Hay varias cosas que se evalúan a nivel legal”, comentó a Gestión.

Tras un reciente viaje de prospección a ese mercado, afirma haber advertido una falta de inversión en la gestión integral de edificios (facility management) para atender la necesidad de las empresas. Por ello, ve potencial de negocio en Quito y Guayaquil.

“Ambas son ciudades con mucha necesidad de operadores y proveedores, tienen diferentes climas y seguramente demandarán distintos tipos de equipamiento”, anotó.

Por su parte, Roberto Torres, past president de la Asociación Peruana de Facility Management (Apefam), afirmó que el desarrollo del sector en Perú y la profesionalización de los operadores locales está motivando la expansión regional de estos últimos.

“Se miran mercados con similar cultura y regulación, pero también donde la disciplina aún no haya despegado, no haya formación o asociaciones. Son realidades en la región, no en todos los países, pero si hay esas oportunidades”, declaró a Gestión.

En particular, destacó el atractivo de mercados como Colombia y Chile, e inclusive Argentina, a pesar de la situación económica que atraviesa ese país. Asimismo, resaltó el tamaño de México y Centroamérica para el negocio del facility management.

Proyecciones

En el crecimiento del 2022, Yupari destacó la incorporación de Lima Airport Partners a su cartera de clientes, así como la creciente demanda de servicios de remodelación, acondicionamiento y seguridad electrónica para el control de accesos.

“Las empresas en general dejaron descuidados los espacios y ya volviendo a la presencialidad se vieron en la necesidad de brindar mejores espacios para sus colaboradores y clientes, eso trajo inversión”, explicó, tras mencionar que la obtencón de la certificación ISO 41001 también marcó el presente año para Tgestiona.

Para el 2023, la compañía apunta a replicar el avance de 15% con nuevos clientes, desarrollar un nuevo servicio de asesoría en sostenibilidad para gestión de reciclaje y consumo de energía; y enfocarse en “oficinas abiertas” para el trabajo híbrido. Hoy, la empresa opera en 22 ciudades del país, atendiendo a edificios corporativos.

Inversiones en tecnología

Consultada por los planes de inversión de Tgestiona, Yupari mencionó que han incursionado en el internet de las cosas (IoT) para la gestión de equipos. Así, mediante un software propio, pueden controlar el aire acondicionado o tableros electrónicos; y la apuesta continuará en el 2023.

“Seguiremos invirtiendo en tecnología y software para inmuebles, y en un módulo para gestión de espacios, con un estimado de inversión de 10% de la utilidad. La automatización de los inmuebles será un frente de crecimiento”, finalizó.

Sector de facility management

Sobre la situación del sector de facility management, Roberto Torres refirió que esta industria mueve a nivel global US$ 1.25 trillones. En Europa, comentó que representa el 4% del PBI; en EE.UU., el 1.6%; en Asia, 1.1%; y en América Latina, solo entre el 0.3% y 0.1%.

“Aún estamos relegados. Perú debe estar ahí (en el rango) de América Latina”, sostuvo.

No obstante, mencionó que este sector en Perú habría crecido en 30% en número de empresas en los últimos cinco años y que la creación de la Apefam ha impulsado a esta actividad. Así, estimó que hay más de 10 compañías transnacionales y alrededor de 15 de capital peruano como operadores de este servicio integral de gestión.

En tanto, un número mayor de proveedores de servicios específicos (mantenimiento, limpieza, seguridad, catering y otros) viene ampliando su actividad a fin de convertirse también en operadores. Por el momento, los clientes del facility management son compañías privadas, pero el gremio ve un alto potencial en el sector público.