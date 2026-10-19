La actividad de una gran empresa no termina en sus propias operaciones: también moviliza una red de proveedores y servicios que puede generar actividad económica en el país. En Repsol Perú, hasta el 99.2% de los proveedores son locales, una participación que varía según cada unidad de negocio.

La participación de proveedores locales alcanza el 96.24% en Exploración y Producción (E&P), 91.20% en Refino y 99.20% en Movilidad, según el Informe de Sostenibilidad Repsol Perú 2025. La compañía reporta estos resultados como parte de su contribución a la economía local a través de su cadena de suministro.

“Uno de nuestros principales retos es seguir contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú, a través de una gestión eficiente y responsable de nuestra cadena de valor”, señala Marcela Villavicencio, directora Legal y de Relaciones Institucionales de Repsol Perú. En esa línea, la ejecutiva afirma que la compañía continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con sus socios estratégicos para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades del negocio y, al mismo tiempo, generen valor compartido.

La cadena de valor se articula en torno a tres unidades de negocio: Exploración y Producción, Refino y Movilidad. Al cierre de 2025, Repsol Perú reportó 19.9 millones de barriles de petróleo equivalente producidos, 209.9 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas netas, 29.5 millones de barriles de crudo procesados y 36.1 millones de barriles de productos petrolíferos producidos.

En términos económicos, el informe reporta un valor económico directo generado de USD 6,524 millones y un valor económico distribuido de USD 7,217 millones durante 2025. A ello se suma una red de 477 estaciones, entre propias y de terceros, que forma parte de la presencia de la compañía en el mercado peruano.

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Este desempeño se enmarca en una trayectoria de 15 años consecutivos de publicación del Informe de Sostenibilidad. Para Villavicencio, esta continuidad “representa para Repsol una muestra de nuestro compromiso permanente con una gestión responsable y transparente”.

El documento se elabora bajo los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI) y es auditado externamente. La ejecutiva añade que, para la compañía, “la sostenibilidad no es un elemento adicional al negocio, sino que debe estar en el corazón de nuestras decisiones y de nuestra manera de operar”.

La gestión de la cadena de valor se complementa con avances ambientales y de eficiencia operativa. En 2025, Exploración y Producción redujo 2.04% sus emisiones de GEI de alcance 1, mientras que Refinería La Pampilla redujo 3.81% sus emisiones de alcance 3. Asimismo, La Pampilla adquirió el 100% de su energía de fuentes renovables.

De cara a los próximos años, Repsol plantea continuar trabajando con sus socios estratégicos y fortaleciendo iniciativas vinculadas con el desarrollo sostenible. “Continuaremos fortaleciendo el trabajo conjunto con nuestros socios estratégicos, impulsando iniciativas que respondan a las necesidades del negocio y, al mismo tiempo, generen valor compartido”, afirma Villavicencio. Conoce el Informe de Sostenibilidad Repsol Perú 2025 y revisa los principales indicadores económicos, operativos, ambientales y sociales de la compañía.

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