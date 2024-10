Emprender y generar impacto en una gran corporación puede parecer un reto abrumador, pero Alana Visconti, Gerente del Área de Clientes Contentos e Innovación del Banco de Crédito del Perú (BCP), nos ha demostrado que es posible. En un contexto donde la innovación es clave para mantenerse en competencia, las grandes empresas no solo pueden, sino que deben fomentar el intraemprendimiento, así lo demuestra el éxito del Centro de InnovaCXión del BCP.

“El CIX me daba lo mejor de eso, o sea, podía mantener esa vena emprendedora, esa capacidad de impactar, pero en un ambiente un poco más seguro con una espalda financiera súper fuerte que es Credicorp”, comenta Visconti en el el episodio 3 del podcast “Innovamentes”. Su experiencia liderando el Centro de InnovaCXión ha permitido fusionar las mejores prácticas del mundo de las startups con la solidez de una corporación como Credicorp, creando un entorno que promueve el desarrollo continuo de nuevos proyectos y productos financieros.

Ventajas y desafíos culturales de emprender dentro de una gran corporación

El emprendimiento interno en grandes corporaciones, como el BCP, ofrece ventajas inigualables en comparación con las startups. Visconti destaca que contar con el respaldo de una estructura sólida permite experimentar y desarrollar soluciones innovadoras sin los riesgos financieros que enfrentan las pequeñas empresas.

En este sentido, el Centro de InnovaCXión ha sido clave en acelerar proyectos como Yape, que comenzó como un pequeño MVP (Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable) y hoy es una de las plataformas más utilizadas en Perú. “Yape no empezó donde hoy está. Lo hizo con un caso de uso muy particular, con un segmento muy particular, o sea ya logrando Product Market Fit. Y a raíz de que eso lo hizo tan bien, hoy tengo la capacidad de montar un montón de otros elementos”, menciona la entrevistada. Y es destacable esta mirada de Visconti sobre sus propuestas, ya que imprime una mirada de emprendedora dentro de la corporación y así ahorra recursos y maximiza resultados.

Pese a las ventajas mencionadas, Visconti también reconoce que implementar una mentalidad emprendedora en un entorno corporativo puede ser desafiante. Durante la entrevista que Eduardo Peláez, Principal de Krealo, la Corporate Venture Capital de Credicorp, realiza la entrevistada comparte cómo enfrentó la resistencia cultural al principio, debido a que muchas áreas del banco estaban acostumbradas a procesos más rígidos y conservadores.

“Claramente hice varios cambios. Traje esta forma de hacer emprendimiento en dos sentidos. Uno, replicamos mucho el gobierno de lo que es un inversionista en el mundo emprendedor. Esa lógica de voy de menos a más. Aspiro alto, pero empiezo en chico. Y te voy vendiendo el sueño, pero voy generando pequeños grandes logros en el camino. Entonces, creo que eso fue crucial porque todavía no había necesariamente una mentalidad de escasez. Y lo segundo fue eso, introdujimos ciertas metodologías, frameworks y prácticas que en ese momento no existían”, explica. Para Visconti, la clave fue demostrar cómo la innovación puede generar beneficios reales para la empresa, tanto en términos de eficiencia como de satisfacción del cliente.

Visión a futuro

El emprendimiento corporativo o intraemprendimiento no sólo es relevante para el presente, sino que también es el motor que impulsará la innovación futura en las grandes corporaciones. Visconti ve esta metodología como fundamental para que empresas como Credicorp sigan liderando el sector financiero en el Perú.

Alana Visconte señala que para que más corporaciones se unan a esta tendencia es importante crear las estructuras internas y mantener una convicción que venga desde la alta dirección. “Montar un buen gobierno es clave”, resalta de cara a la toma de decisiones y el empoderamiento del equipo. Esta estrategia es aplicable a cualquier corporación que quiera mantenerse competitiva y relevante en un mercado en constante cambio.

El caso de Alana Visconti y el Centro de InnovaCión del BCP demuestra que no solo es posible emprender dentro de una gran corporación, sino que se puede generar un impacto significativo a gran escala. Este enfoque potencia la capacidad de innovación de la empresa y transforma la cultura organizacional, creando un entorno donde las nuevas ideas pueden florecer y crecer rápidamente.

El intraemprendimiento no es solo una tendencia; es el futuro de la innovación corporativa. Para conocer más sobre cómo Credicorp está liderando este cambio, te invitamos a ver el tercer episodio del podcast “Innovamentes” en YouTube y Spotify . ¡No te lo pierdas!

