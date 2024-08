Desde muy joven, Roberto García sabía que quería estudiar Ingeniería de Sistemas. No sabía dónde, pero estaba seguro de que esa sería su profesión. Un año antes de terminar la secundaria, una visita de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) a su colegio lo terminó de convencer. “Me llamó la atención la posibilidad de realizar un intercambio con una universidad de Estados Unidos y las certificaciones internacionales en Ingeniería. Además, escogí la UPC por su equipo de taekwondo, que es el mejor”, cuenta Roberto.

El ahora estudiante de Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC también compartía una afición por el taekwondo, que en ese momento —cuando decidía dónde estudiar— aún no estaba consolidada. Con el apoyo de la UPC, Roberto dio un salto importante en su carrera deportiva y desde entonces ha logrado tres veces el subcampeonato nacional en su categoría (74 kg), dos veces el subcampeonato nacional universitario (74 kg) y la medalla de bronce en los rankings nacionales del 2023 y 2024.

Dato: seis estudiantes y deportistas de la UPC viajaron a Francia para representarnos en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Cuando se le pregunta cómo lleva su vida de deportista con la de estudiante, Roberto destaca que la UPC brinda muchos beneficios, como becas, matrícula prioritaria, reprogramación de exámenes, asesoría académica, entrenadores de primer nivel, infraestructura, entre otros. Además, vuelve a resaltar la internacionalización que le llamó la atención cuando estaba en el colegio, y que hoy le ha permitido certificarse a nivel internacional en muchas áreas.

“La UPC tiene certificaciones internacionales en Ingeniería que son únicas en el país. Por ejemplo, las de Data Science y Project Management en la University of California Irvine, además de pasantías. Si piensan estudiar Ingeniería de Sistemas —recomienda Roberto—, consideren las certificaciones como las de la UPC: será un plus único en su formación”.





Es importante mencionar que, en este 2024, la UPC y la Facultad de Ingeniería cumplen 30 años de excelencia académica y pasión por la innovación. Desde su fundación, la universidad mantiene su firme compromiso con la calidad educativa y la formación de ingenieros altamente capacitados y competitivos en el mercado laboral.

UPC: visión global y educación completa

El objetivo de la UPC de darles todas las facilidades a sus estudiantes para que triunfen se observa a través de sus 55 carreras de pregrado, que en conjunto suman más de 300 convenios internacionales en 38 países. De acuerdo con cifras de la Universidad, más de 12.000 alumnos han vivido una experiencia internacional en la UPC, algo que para ellos es fundamental para el completo desarrollo de sus estudiantes.

Entre sus convenios, destaca la alianza estratégica con The Northern Consortium of United Kingdom (NCUK), un programa que prepara a los alumnos para ingresar de forma directa a algunas de las mejores universidades del mundo. La UPC es la única universidad en Latinoamérica que fue elegida por NCUK como socio estratégico. También está la alianza con The University of Arizona, universidad Top 100 del mundo según el Ranking CWUR, que brinda la posibilidad de obtener hasta tres grados académicos en cinco años.

Para estudiantes y deportistas como Roberto, es un gran beneficio que la excelencia en la internacionalización y enseñanza vaya de la mano con la del programa deportivo de la universidad: Deportes UPC. Este ha formado a más de 739 deportistas, entre los que destacan los 4 egresados y 31 estudiantes que participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, así como los seis representantes que compitieron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Estos logros han convertido a Deportes UPC en el primer Centro de Estudios e Investigación Olímpicos del Perú, reconocimiento otorgado por el Comité Olímpico Internacional (COI). Por otro lado, en su compromiso por visibilizar al deporte en la sociedad, la UPC creó Igualdad Mujer y Deportes (IMD), una premiación anual que reconoce el rol femenino en el mundo deportivo y es transmitida por Movistar. Además, la UPC ha publicado el libro Campeonas, que contiene historias de algunas ganadoras.

“Es una universidad supercompleta, y me siento muy afortunado de ser parte de ella. Por otro lado, agradezco a Deportes UPC y al equipo de taekwondo por ser como una familia. Me han ayudado a crecer como persona y deportista”, agrega Roberto García. El futuro ingeniero y destacado taekwondista también cuenta que quiere seguir formándose tanto académicamente como deportista, pues ha comprobado que ambas cosas se pueden hacer si son tu pasión. Así como él, con el apoyo de la UPC, todos los estudiantes están seguros de que podrán lograrlo.

REPORTAJE PUBLICITARIO