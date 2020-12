¿Y qué le dirías a alguien que está frustrado? Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada.

Cuando nos atrapa el sentimiento de frustración de manera natural tendemos a disparar culpas. Inmediatamente pensamos que.., no he logrado lo que buscaba porque mi jefe no me ayudó. Es que prefirieron a otra persona por valoraciones subjetivas. Alguien hizo trampa. O las reglas no eran claras. Buscamos culpar a otras personas, a las políticas, a las circunstancias. Es casi como defensivo. Y en ese momento aparece el hablar mal de algo o de alguien.

Lo malo de este fenómeno es que al hablar mal de algo o de alguien en realidad estamos hablando mal de nosotros mismos. Dejamos ver nuestro peor yo. Nos mostramos destructivos y no constructivos. Intolerantes a la frustración. Faltos de sabiduría para conducir situaciones en adversidad. Dejamos ver que nos faltan cualidades de liderazgo.

Pero... (escuche más detalla y descubra las alternativas, que comenta Ignacio Quintanilla).