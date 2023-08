El Ministerio de Cultura informó que habrá un cambio en la venta presidencial de boletos de ingreso a la ciudadela de Machu Picchu para visitar al día siguiente este monumento inca ubicado en la provincia de Urubamba, región Cusco.

Esta nueva forma de venta presencial se refiere a los 1,000 boletos que son designados para el distrito de Machu Picchu Pueblo, conocido también como Aguas Calientes.

¿Cuándo aplica esta forma de venta presencial?

El Ministerio de Cultura informa que rige desde el lunes 4 de septiembre.

¿En qué horario y dónde?

A través de un comunicado, precisó que la venta de boletos de ingreso se hará en el horario de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. en la sede del Centro Cultural del Ministerio de Cultura (DDC Cusco) en el distrito de Machu Picchu Pueblo, de acuerdo a la disponibilidad.

La venta presencial, se realizará únicamente previa presentación del documento de identidad del visitante .

¿Podré ingresar a la ciudadela en fecha y horario diferente que indica boleto?

No. Los horarios se deben cumplir de manera obligatoria, de acuerdo a lo consignado en sus respectivos boleto s. No se permitirá ingresar a la Llaqta Machu Picchu en horario distinto a lo dispuesto en el boleto adquirido. En caso de no utilizar el boleto en la fecha y horario, este se perderá y no podrá ser usado en otra ocasión.

¿Seguirá la venta de entradas de forma virtual?

Sí. La venta virtual a la Llaqta Machu Picchu, que es otra modalidad, sí se mantiene. Aquí más detalles: https://gestion.pe/peru/turistas-podran-reservar-boletos-para-visitar-machu-picchu-de-que-trata-cusco-noticia/

Al finalizar el comunicado, el Ministerio de Cultura señaló que estas medidas responden a la preocupación de las entidades públicas y privadas que siguen trabajando por mejorar los servicios vinculados a la experiencia positiva a un patrimonio mundial; herencia cultural de la humanidad; las mismas que son evaluadas permanentemente.