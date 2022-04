El terminal pesquero de Villa María del Triunfo no abrió sus puertas este martes debido a la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao hasta las 11:59 p.m. de hoy. Esta situación obligó a que los camioneros que llevan pescado a dicho establecimiento comenzaran a rematar su carga.

De acuerdo a Latina, los pescados se estaban rematando con normalidad en los exteriores del terminal, sin embargo, de momento a otros los camioneros decidieron dejar de ofrecer este producto.

“Desde la madrugada estoy acá esperando porque se dio un comentario que iba a ver remate de pescados porque no iban a abrir el terminal pesquero, pero la mafia del pesquero no deja a este camión que venda pescado a toda la gente de Villa María. No hay mercado, todo está cerrado....la gente se muere de hambre”, comentó un ciudadano.

En las imágenes difundidas por el matinal se observa una larga fila de camiones que espera en los exteriores del terminal pesquero. Se dice que estaban rematando 8 pescados de bonito a S/60.

Por su parte, las personas están aglomeradas a la espera de poder comprar algún producto ya que todos los mercados del distrito se encuentran cerrados debido al toque de queda que rige en Lima y Callao.

“Es un día”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, señaló que el toque de queda afectaría “solo un día” a los ciudadanos cuyos ingresos dependen de su trabajo que realizan a diario.

“No queda otra salida. No creo que se queden sin comer porque es un día. Y se han quedado sin comer hoy día, por el contrario, han sido vulnerados y sus derechos. Y muchos han sido asaltados y robados por estos delincuentes”, acotó.

Inamovilidad social obligatoria

A las 02:00 a.m. empezó la inamovilidad ciudadana dispuesta por el Gobierno en Lima y Callao, que se prolongará hasta las 11:59 p.m. de hoy para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas ante los hechos de violencia registrados en diversos puntos de la capital de la República.

En un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo anunció que “el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en las provincias de Lima y Callao”.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas se encargarán de mantener el control del orden interno.

