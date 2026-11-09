Perú suscribirá “en los próximos días” un tratado de libre comercio (TLC) con Tailandia, negociado como parte de la política estatal de ampliar los vínculos comerciales con otros países, informó este lunes la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Aunque la jefa de Estado no precisó la fecha de la firma del acuerdo comercial, sostuvo que es parte de las acciones de las autoridades para facilitar el acceso de los productos peruanos a más mercados internacionales.

En esa línea, resaltó que ya se han firmado 25 acuerdos comerciales que están vigentes. “El primero de noviembre entró en vigor el protocolo de optimización del TLC con China y también con Hong Kong. Estamos avanzando en otros tratados de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos y con El Salvador. En los próximos días firmaremos el tratado de libre comercio con Tailandia”, señaló.

Negociación previa

En diciembre de 2025, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que Perú y Tailandia habían logrado un “cierre sustancial” en la negociación para un acuerdo comercial, con lo que se acercaba la conclusión del nuevo tratado.

En los últimos años, la relación comercial bilateral se ha basado en un protocolo vigente desde 2011 y actualizado en 2023, que solo abarca el comercio de mercancías.

El ministerio explicó que el “cierre sustancial” de la negociación significaba que ambos países habían llegado a un consenso en los aspectos más complejos de la negociación y solo quedaban pendientes cuestiones técnicas menores.

Cabe precisar que el acuerdo incluiría temas como acceso a mercados, reglas de origen, asuntos legales e institucionales, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, competencia, entrada temporal de personas de negocios y comercio de servicios.

Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste asiático, y la novena economía de Asia, con exportaciones de productos peruanos como pota (calamar gigante), arándanos, colorantes naturales, cobre, uvas, paltas (aguacates), castañas y quinua.

Tailandia era, por su parte, el primer proveedor de lavadoras y conservas de atún en Perú.

En 2013, los dos países intentaron negociar un TLC más amplio, que no llegó a concretarse, pero en 2025 se reiniciaron las negociaciones para un acuerdo comercial integral.

Tras finalizar los aspectos pendientes, ambos países debieron proceder con la revisión legal en inglés, español y tailandés, con miras a facilitar la firma y posterior entrada en vigor del TLC bilateral.

Con información de EFE.