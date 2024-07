Las empresas de taxis por aplicativo, exhortaron al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo la aprobación y promulgación de la ley 842 sobre regulación del sector

Según indicaron, la norma aprobada en mayo último por el Parlamento establece las condiciones generales para su operación y se ajusta adecuadamente a las características específicas del servicio de transporte privado por medio de plataformas de movilidad, que son distintas del servicio público de taxi.

Cabe indicar que la norma fue observada por el Poder Ejecutivo y es cuestionada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Las empresas reconocen que con la confirmación de esta ley, finalmente, Perú estará a la par de la mayoría de países en el mundo que cuentan con una regulación para este sector; permitiendo, entre otras disposiciones, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuente con un registro de las plataformas digitales, señalaron a través de un comunicado.

" Por otro lado, con esta regulación se tendrá disponibilidad de la información de los conductores que brindan los servicios y de los viajes para las autoridades, lo que representa una garantía para usuarios pasajeros y usuarios conductores. Entre otros beneficios, se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de conocer qué plataformas de intermediación están registradas y facilitará la estandarización de las condiciones de operación”, apuntaron.

Además, dijeron que optimizará el servicio de transporte privado, ya que a través de plataformas digitales se despliegan una serie de innovaciones tecnológicas. “Cabe precisar que, contrariamente a lo que se ha opinado sobre la ley aprobada en semanas previas, esta no es una norma legal que autoriza ni regula al llamado “servicio de colectivos”, sino que se trata de una regulación para la operación de las plataformas digitales que intermedian el servicio privado de transporte de personas”.

“La promulgación de la ley permitirá que más usuarios se sientan seguros al trasladarse por la ciudad, establecerá reglas de juego claras para la industria, y aportará positivamente al bienestar y buen vivir de la población en general. Por ello, exhortamos al Congreso de la República y al Ejecutivo a la aprobación y promulgación de la ley”.

¿Qué es lo que cuestiona la ATU?

La presidenta ejecutiva de la ATU, Marybel Vidal, afirmó que la autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República permitiría evadir la fiscalización a través del uso de aplicativos para taxis y otros vehículos.

Por ello, advirtió que de aplicarse dicha norma sería una puerta abierta a la informalidad en todos los servicios de transporte público.

Explicó que sería “un grave retroceso para el transporte público” debido a que tiene una débil regulación y una inexistente potestad fiscalizadora y sancionadora para los operadores que presten servicios de transporte mediante el uso de aplicativos”.

Agregó que la fórmula legislativa aprobada por el Congreso contraviene la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la ley de creación de la ATU y el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

En ese sentido, Vidal sostuvo que, en la autógrafa de ley, no se define qué es un servicio privado de transporte especial y cuál es su alcance o delimitaciones. ”Al no definirse y delimitarse el denominado servicio privado de transporte especial, se permitiría que a través del uso de aplicativos se oferten y presten servicios informales, no solo de taxi sino también de carga y de una ciudad a otra”, insistió.

En otro momento, Vidal Matos resaltó que en la autógrafa de ley no se indican cuáles van a ser las condiciones necesarias para que operen los conductores y los vehículos, lo que podría generar inseguridad para usuarios y para todo el servicio de transporte en general.

