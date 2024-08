En junio, las exportaciones industriales no tradicionales ascendieron a US$ 770 millones, registrando un crecimiento de 2.3%, respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

No obstante, esta cifra no ha logrado revertir los resultados negativos en el consolidado semestral que arrojó -10%. El IEES, con base a los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), explicó que los envíos de la manufactura no tradicional en este periodo totalizaron US$ 4,482 millones, en comparación con los US$ 4,977 millones del mismo periodo del 2023.

El SNI dijo esperar que los indicadores de junio marquen una tendencia de recuperación para los próximos meses, ya que el periodo de comparación (segundo semestre del 2023) mostró resultados negativos.

LEA TAMBIÉN: Perú apunta a capitalizar la llegada de inversores chinos y coreanos en la APEC 2024

Resultados del primer semestre 2024

En los primeros seis meses del año, e IEES reportó que, entre los productos industriales que han experimentado una subida en sus envíos destacan: Papel y cartón (+16%), artículos manufacturados de plástico (+23.4%) y productos de cobre (+27.3%).

Del otro lado, los envíos de productos pesqueros reportaron una caída interanual: Crustáceos y moluscos congelados (-46.8%) y de preparaciones y conservas (-46.7%).

LEA TAMBIÉN: Se viene shock de empresas de criptomonedas en Perú por regulación de UIF

Otros productos industriales que han tenido importantes caídas en sus envíos en la primera mitad del año han sido: prendas de vestir y confecciones (-6.5%), madera en bruto o en láminas (-30.5%); productos químicos orgánicos e inorgánicos (-10.3%); cemento y materiales de construcción (-17.9%); abonos y minerales en bruto (-19.8%); y productos de hierro (-40%).

En cuanto a los mercados, hubo un menor valor exportado de productos industriales a Estados Unidos, Chile, Ecuador, México, China y España. Mientras, los envíos a Colombia, Brasil y Bolivia registraron un resultado favorable.