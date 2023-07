El contralor de la república, Nelson Shack, hizo un llamado al respeto mutuo de los derechos humanos durante las protestas, programadas para este 19 de julio en Lima e invocó a que estas se desarrollen de manera pacífica.

“Allí hemos hecho un llamado al respeto mutuo de todos los derechos humanos, no solamente de los manifestantes sino también de aquellos que no están dispuestos a manifestarse y que no están participando de las marchas”, declaró Nelson Shack en Huánuco a la prensa.

“Hay que ser conscientes que el marchar, el manifestarse, el protestar es un derecho, pero siempre que sea pacíficamente”, agregó.

Asimismo, el contralor sostuvo que aquellos que destruyan propiedad pública, privada o agredan policías deben ser identificados e individualizar sus responsabilidades, para que sean procesados y sancionados por estos delitos.

Recordó que, en un sistema democrático, existen los mecanismos de diálogo que permiten canalizar las diferentes preocupaciones, al tiempo que remarcó la importancia de “preservar la democracia, la institucionalidad y sobre todo la gobernabilidad del país”.

Shack señaló que no puede ocurrir lo mismo que en anteriores marchas, en que personas murieron porque no pudieron llegar a tiempo a los hospitales, debido a la toma de carreteras.

“Es por eso que se ha exhortado tanto a los ciudadanos y ciudadanas que van a hacer ejercicio de este derecho de marchar a que lo hagan pacíficamente, y también a las autoridades para que, cuando hagan uso de la fuerza legal que les corresponde, tengan en cuenta el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de todos”, indicó el titular de la Contraloría.

