Perú Libre presentó la cuarta solicitud de interpelación a Vicente Romero, ministro del Interior, en medio del Estado de emergencia anunciado para dos distritos de Lima y una provincia de Sullana, Piura, ante la ola de criminalidad que sufren estas zonas del Perú.

Ministro del Interior se pronuncia ante moción de interpelación

El titular del Interior, Vicente Romero aseguró que asistirá al Palacio Legislativo para responder las 18 preguntas formuladas ante el Estado de emergencia.

“Me parece interesante. Hay que verlo de la parte positiva. Hay congresistas que necesitan ver qué está haciendo el sector del Interior y a dónde apuntamos. (...) Respeto al Congreso porque tienen la facultad de fiscalización. En ese sentido, concurriré al Congreso cuantas veces me inviten, si me tienen que interpelar, responderé todas las preguntas”, aseguró.

Estado de emergencia es cuestionado por el Congreso

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, considera que la decisión del Poder Ejecutivo no es una medida técnica, por el contrario, podría llevar a la migración de la delincuencia a otros distritos de la capital.

“Son medidas políticas, no tan técnicas, paliativos coyunturales [...] Cuidado que haya migración, luego se pasen a otros distritos, no hay una solución integral de las cosas”, indicó el parlamentario.

En esta línea, el exvocero de Perú Libre señaló que la bancada ya tiene preparado el texto de la moción de interpelación y se buscarán las 21 firmas necesarias para formalizar el pedido.

Asimismo, Margot Palacios, integrante de la misma bancada, mostró el documento que tiene las 18 preguntas que Vicente Romero deberá responder, junto a la firma de los congresistas Milagros Rivas, Pasión Dávila, Elias Vara, Luis Aragón, Patricia Chirinos, Waldemar Cerrón, Raúl Doroteo, Kelly Portalatino y otros más.

“[..] de acuerdo a especialistas en materia de seguridad ciudadana, se ha demostrado que al desafío para combatir el crimen organizado as responsabilidad de la Policía Nacional del Perú y no de las FF. AA. Tal es el caso, que los últimos años, se declaró el estado da emergencia, hasta por tres veces, para combatir el delito en el Callao. Sin embargo, los resultados fueron absolutos fracasos, que empodero a las mafias organizadas”, se puede leer.

Perú Libre presenta moción para interpelar a Vicente Romero. Foto: @whuacasi/Twitter





