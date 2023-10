El pasado miércoles la comisión de Justicia del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final de la investigación que realizó contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta “falta grave”

El grupo de trabajo que preside Janet Rivas concluyó que los miembros de la JNJ incurrieron en causa grave por interpretar que la magistrada Inés Tello podía continuar en el cargo, pese a que había superado los 75 años de edad.

También se determinó que la JNJ incurrió en causa grave por haber incumplido con presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso.

De esta manera, el informe recomienda que el Pleno del Congreso, al amparo del artículo 157 de la Constitución, remueva de sus cargos a los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Al respecto, Vásquez, quien es vicepresidente de dicha institución, pidió a los congresistas, quienes en esta semana llevarán a cabo su semana de representación, que entren en una etapa de reflexión sobre este informe, antes que sea sometido a votación en el Pleno.

“Yo creo que (la semana de representación) es un periodo que debe ser útil para la reflexión de los congresistas en un ambiente no solo crispado por la inestabilidad (política), sino además severamente afectado por una situación económica que repercute gravemente en la calidad de vida de los peruanos”, dijo a RPP.

El magistrado consideró que los legisladores y la clase política en el Perú deben de preguntarse “cuánto incide esta situación de inestabilidad, de ataque a las instituciones (como a la JNJ), en la propia situación económica del país”.

La comisión de Justicia aprobó por mayoría el informe final que recomienda remover del cargo a los siete magistrados de la JNJ por "causa grave".

Proceso es ilegal e inconstitucional

En otro momento, Vásquez cuestionó la forma en que se aprobó el informe final en la comisión de Justicia, al recordar que se presentaron varios documentos. Además, criticó que de la noche a la mañana se haya cambiado las conclusiones.

“No queda claro cuántos informes hay. Hubo un primer informe, que fue el informe técnico elaborado por la conducción de la presidencia de la comisión, que exoneraba de toda responsabilidad a los miembros de la JNJ. Luego hubo una votación en mayoría que no se refería a un informe en concreto sino a uno que había que redactar (...) en el momento, se votó por dos faltas graves y, al día siguiente, aparece una tercera falta grave”, cuestionó.

En ese sentido, consideró que la aprobación de este texto se dio como una “circunstancia anómala”, por lo que calificó de “ilegal e inconstitucional” el proceso iniciado en el Congreso en contra de los magistrados de la JNJ.

“Ese proceso que se ha seguido en el Congreso es ilegal e inconstitucional por ausencia de un procedimiento preestablecido, cosa que se ha confirmado una y otra vez (…) ahora, no sabemos cuáles serán los siguientes pasos, no sabemos si se nos va a dar cuenta a nosotros del informe para ejercer nuestro derecho a la defensa. No hay procedimiento”, apuntó.

Si bien recordó que la Constitución señala que el Congreso tiene la potestad de remover a los integrantes de la JNJ por una “causa grave”, Vásquez enfatizó que la Carta Magna también estipula con claridad “que nadie puede ser sancionado por una falta que no esté debidamente tipificada al momento de su ocurrencia”.

