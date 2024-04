Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), se pronunció sobre el informe que detalla los movimientos de las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte. El funcionario manifestó que ellos no cumplen funciones de investigación penal, pues eso se encarga la Fiscalía.

Además, lamentó que el documento se haya filtrado a los medios de comunicación, ya que expresó que se trata de una información confidencial.

“Es lamentable que ese documento haya salido en la prensa. No es la primera vez que algo así ocurre y digo que es lamentable porque los informes de la Unidad Financiera se basa en los informes que se recibe de los bancos y demás empresas, llegando a algún tipo de conclusiones para alcanzar a la fiscalía y que ellos inicien la investigación”, precisó.

“Además, ocurrió algo que no sucede en la UIF porque este trabajo es confidencial y no hay una citación a una persona, no se le pide su versión de los movimientos. Eso lo hace la Fiscalía, entonces es ahí donde la persona que es investigada tiene que dar su versión, defenderse y son las autoridades competentes quienes llegarán a una conclusión”, precisó.

Críticas sobre las investigaciones que hace la UIF

Sergio Espinosa rechazó las críticas acerca del tiempo que toma las investigaciones que desarrolla la UIF a la mandataria. En ese sentido, el funcionario sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera “no hace investigaciones en el sentido penal, eso lo hace la Fiscalía”.

“Nosotros somos una unidad que se encarga de recibir información del sector privada para analizarla, contrastarla con otras fuentes que tenemos acceso y enviarle a la Fiscalía. También nuestros mapas de movimiento de dinero y de vinculaciones de personas para que ellos hagan la investigación”, continuó.

“Nunca un caso se cierra salvo porque termine ya con sentencia judicial y todo lo referido en los informes periodísticos publicados hace referencia a un documento del año 2022″, comentó.

Antes de culminar, dijo que no existe ninguna actuación pendiente por parte de la UIF y que todo ha sido publicado en los medios.

“Todos los documentos que le enviamos al Ministerio Público no van en físico, van por un sistema encriptado electrónico construido para velar por la seguridad de la información”, sentenció.

