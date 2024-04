Nuevas interrogantes crecen en torno al patrimonio de la presidenta Dina Boluarte. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), citado por el diario El Comercio, detalla que la mandataria retiró un total de S/ 1′802,390 de sus cuentas durante el período comprendido entre 2016 y 2022.

El informe detalla que durante este período, la mandataria del Perú tuvo ingresos por un total de S/ 1′097,200 a través de depósitos en efectivo de origen desconocido y S/ 274′848 por transferencias bancarias. Sin embargo, retiró casi medio millón de soles más del monto que ingresó en su cuenta, lo que plantea interrogantes sobre el origen y destino de estos fondos.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), los S/ 1′356,849 que Boluarte Zegarra retiró en efectivo “no tendrían una justificación económica que los respalde”.

Club Departamental Apurímac

A pesar de las declaraciones de Boluarte sobre los Rolex, el informe de la UIF señala que el monto más alto que retiró provino de la cuenta mancomunada que compartía con Néstor Amado Camargo, quien ocupaba el cargo de personero y secretario de economía del Club Departamental Apurímac.

De esta cuenta se retiró S/ 852,240 en efectivo entre 2017 y 2022 “principalmente” por Dina Boluarte y Néstor Amado. En tanto, por transferencia, la jefa de Estado recibió S/ 104,190 soles, lo que sumaría un total de S/ 956,430.

Investigaciones a Dina Boluarte

La presidenta está siendo investigada por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se le viera en actividades oficiales luciendo joyas y relojes de precios elevados.

En las diligencias por el ‘Caso Rolex’, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ordenó el inicio de investigaciones preliminares y, con autorización del Poder Judicial, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de la mandataria.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, dijo en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

“Ya los he devuelto y, como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.