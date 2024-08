El parlamentario sostuvo que busca considerar como una circunstancia agravante en la comisión de un delito el uso de este tipo de armas. También en casos de lesiones culposas, para delitos como el marcaje o reglaje.

Las armas falsas serán consideradas en delitos como extorsión, usurpación, robo agravado y violación sexual.

Para Rospigliosi todo delincuente que use un arma de réplica o juguete y somete a la víctima causándole un shock traumático o lesiones físicas, debería ser sancionado de la misma forma como si hubiera cometido el delito con una arma de verdad, ya que el delito es la misma: despojarlo de sus pertenencias haciendo uso de una arma.

“La mayoría de las víctimas no pueden distinguir entre un arma de fuego real y una réplica, ya que estas últimas son muy similares en apariencia. Entonces, el riesgo es doble porque una persona puede creer que es de juguete y poner resistencia y termina siendo asesinada”, expresó el parlamentario de Fuerza Popular.

“Se ha observado un incremento en los delitos cometidos con armas de réplicas, lo cual no está adecuadamente sancionado bajo la ley actual. Actualmente, las leyes se enfocan en armas reales, y no existe una fiscalización adecuada para la venta de estos artículos, por eso es necesario implementar nuevas medidas ante el alto número de delincuencia en Lima y otras regiones”, agregó.

Uso de armas réplicas en asaltos. FOTOS: EDUARDO CAVERO

¿Qué dicen nuestras leyes sobre uso de armas de fuego de réplica?

El abogado penalista, Raúl Artica Taboada, sostiene que las leyes peruanas sancionan de forma más drástica al delincuente que roba con un arma de fuego verídica, en comparación con aquel que lo hace con un arma de fuego de replica.

Esto únicamente ocurre en el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, debido a que el delincuente que robe, golpee o hiera con un arma de fuego réplica lo hará bajo la premisa de “aplicar medios violentos a personas para vencer su resistencia” , quiere decir que no es por el uso físico de una pistola de arma de fuego, sino por utilizar un medio para someter a la víctima.

“Dependiendo del tipo de lesión que haya sufrido la víctima, ya sean lesiones leves o graves o, en el peor de los casos la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad por imponerse a un delincuente tendrá una sanción más alta, pero, basados en la “consecuencia”, más no propiamente en el tipo de arma utilizada”, precisó para nuestro medio.

En esa línea, también explicó que en el caso de que el delincuente modifique un arma de réplica y la convierta en un arma letal, el delincuente puede ir preso por esos cambios al arma.

“En ambos supuestos el delincuente tendrá una pena privativa de libertad que lo lleve tras las rejas, sin embargo, una respuesta completa deberá ser determinada conforme al desenlace propio del hecho delictivo”, dijo.

Sanciones y antecedentes

Sobre la pena y sanción, el letrado manifestó que “para aquel delincuente que se valga de un arma de fuego -sea réplica o verídica- será no menor de doce ni mayor de veinte años. No obstante, si valerse de dicha arma causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima, tendrá una pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años”.

“No obstante, de producirse la muerte de la víctima o le causé lesiones graves a su integridad física o mental, la pena a imponerse será de cadena perpetua”, explicó.

Cabe mencionar que en el 2022, el Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, logró que el Juzgado Penal Colegiado, sentencie a dos sujetos que robaron las pertenencias de un individuo, usando dos réplicas de armas de fuego para amedrentarlo. Uno de ellos obtuvo 11 años y el otro 13 años de pena privativa. Este hecho podría marcar un hito para la viabilidad del proyecto presentado por el congresista Rospigliosi.

Sentencia por robos a mano armada. (Foto: GEC)

¿Qué tal fácil es adquirir un arma de fuego de réplica?

César Ortiz, experto en seguridad ciudadana y director de Aprosec, resaltó que la iniciativa presentada por el congresista Rospigliosi es viable ante el alto número de robos que existe en el país, teniendo en cuenta que en el Perú no se requiere un permiso especial para comprar armas, lo que hace más accesible a estos artículos.

“Un alto porcentaje de armas utilizadas por delincuentes son réplicas o juguetes, que a menudo se camuflan por parecer reales. Esto se hace pintándolas o modificándolas para que sean más convincentes. De 10 delincuentes, 1 o 2 podría usar este tipo armas para salir a delinquir”, dijo.

“Estas pueden adquirirse fácilmente en mercados como Polvos Azules, Polvos Rosados, o jugueterías, con precios que varían desde 30 soles hasta 1,500 soles, dependiendo del nivel de detalle de la réplica. Aunque las réplicas no pueden disparar balas reales, pueden ser utilizadas para causar daño físico”, sostuvo.

Casos de robos a mano armada siguen creciendo

Según datos extraídos por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el 2023 se reportaron 225,761 denuncias por hurto y robo, es decir, 34,153 casos más que el año anterior (191,608). Del total, 153,233 corresponden al arrebato de bienes sin violencia; mientras que el robo con un arma blanca o de fuego suma 72,528 víctimas.

“Mi proyecto de ley pretende ajustar las leyes a los nuevos tiempos, respondiendo al aumento de delitos con armas de réplicas y buscando un cambio en la percepción social sobre su uso. La efectividad del proyecto de ley depende de la acción coordinada entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial para asegurar que los delincuentes sean sancionados adecuadamente”, sostuvo Rospigliosi.

Asalto a mano armada con uso de pistolas réplicas. Foto: GEC.

Finalmente, el legislador también indicó que la propuesta está alineada con tres políticas del Acuerdo Nacional, entre ellas: la erradicación de la violencia, fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante los primeros tres meses del año, en Lima, el distrito de San Juan de Lurigancho encabeza la lista con 4,403 denuncias de robo.

Le sigue el Cercado de Lima, con 4,264 denuncias, y San Martín de Porres, con 2,179. Surco ocupa la cuarta posición con 2,175 denuncias, Comas la quinta con 2,135, y Miraflores la sexta con 2,066.

