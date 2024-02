El suspendido fiscal superior, Rafael Vela, brindó una entrevista en donde habló sobre su situación tras las declaraciones de Jaime Villanueva y aseguró que es una víctima de Patricia Benavides.

Como se sabe, Vela regresó este 14 de febrero al Perú, luego de un viaje que realizó a Estados Unidos. Sobre su ausencia en el país, aseguró que viajó por un tema familiar (vacaciones programadas) por lo que deslinda que su intención era fugarse.

“Soy una víctima de Patricia Benavides”, explicó. Asimismo, indicó que Jaime Villanueva era muy cercano a la suspendida fiscal de la Nación, pues cuando ella no se encontraba en el despacho, su ex asesor se quedaba a cargo de todo.

Rafael Vela Barba. (Foto: Andina)

¿Cuándo se rompe la amistad?

De acuerdo a declaraciones de Rafael Vela, explicó que era cercano a Patricia Benavides y a Jaime Villanueva, pero que la amistad se ve deteriorada cuando él inicia las investigaciones a la Universidad Alas Peruanas.

“En octubre del año pasado se deteriora la relación cuando hacen el operativo a la Universidad Alas Peruanas”, sentenció en RPP.

Como se recuerda, la casa de estudios estaba siendo investigada luego que se conociera que los títulos de Patricia Benavides estaban perdidos.

Vela no se reunió en casa de congresista Luque

Asimismo, negó haberse reunido con la congresista Ruth Luque (CD-JP) con miras a favorecer al ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. “No me he reunido nunca con la señora Luque. No la conozco”, recalcó.

“Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia”, añadió Vela, quien recordó que dicho personaje “tiene mandato de detención preventiva pedida por la Fiscalía de Lavado de Activos”.

