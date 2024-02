Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindó una reciente entrevista en donde rechazó las declaraciones de Jaime Villanueva. El funcionario acusa al Parlamento y al ex asesor de Patricia Benavides de coordinar dichos testimonios para desprestigiarlo.

Según el presidente del JNE, las declaraciones de Villanueva, en donde asegura que hubo una presunta intervención para que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no gane las elecciones del 2021, son totalmente coordinadas por un grupo del Congreso para “deshacerse de él”.

“Hasta ayer pensaba que se trataba de un fabulador, una persona que habla más de la cuenta. Que no tiene contención de sus ideas y que requiere algún tipo de auxilio, pero viendo los rebotes que ha habido sobre estas imputaciones. Ya no se trata de una situación casual, sino de un acto perfectamente coordinado”, expresó para Exitosa.

“Hay un grupo en el Parlamento que tiene planificada la forma de deshacerse del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que les es incómodo. Tienen que buscar la manera de hacerlo. Así lo ha dicho varios señores congresistas y lo han dicho públicamente (...) Primero tenían que deshacerse de la señora Boluarte, después de Salas Arenas y Corvetto”, agregó.

Descarta fraude en elecciones presidenciales 2021

Tras lo dicho por Jaime Villanueva, quien es aspirante a colaborar eficaz, expresó que todo se trata de una fabulación.

“Es una fabulación a todas luces. Hubo observación nacional e internacional del proceso electoral, no solo del día de la votación, sino previa. Entonces no es posible en el Perú un fraude (...) Este señor Villanueva Barreto ha dado, pues precisamente, el pretexto para revivir la quinta o sexta teoría sobre el fraude electoral”, comentó a nuestro medio.

Jaime Villanueva sobre un presunto fraude en el JNE

Durante sus declaraciones a la Fiscalía, Jaime Villanueva aseguró que se coordinó de una manera estratégica desde el JNE para que Keiko Fujimori no lograra obtener la presidencia del Perú en los comicios por la segunda vuelta electoral del 2021, donde competía con Pedro Castillo.

“Yo coordinaba con Rafael Vela, porque Rafael Vela era muy allegado a una asesora del Dr. Salas Arenas de nombre Janet Talavera (...) Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del JNE y también me hablaba de la estrategia que el JNE estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori, incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del Dr. Arce, que era representante del Ministerio Público”, precisó el ex asesor.

