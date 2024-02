El suspendido fiscal superior, Rafael Vela, rechazó las acusaciones en su contra vertidas por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y negó haber establecido coordinaciones sobre los casos que investiga el equipo Lava Jato con el periodista Gustavo Gorriti.

Vela señaló que si se ha reunido con Gorriti, “pero como me reúno con múltiples periodistas”, anotó y subrayó que en esas citas “no se coordinó absolutamente nada con relación a los casos”.

Asimismo, negó haberse reunido con la congresista Ruth Luque (CD-JP) con miras a favorecer al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. “No me he reunido nunca con la señora Luque. No la conozco”, recalcó.

“Vladimir Cerrón es un prófugo de la justicia”, añadió Vela, quien recordó que dicho personaje “tiene mandato de detención preventiva pedida por la Fiscalía de Lavado de Activos”.

Sobre Perú Libre

Asimismo, dijo que es falso que haya aceptado no investigar al expresidente Pedro Castillo. Además. negó su supuesta negociación para no investigar a la hoy presidenta de la República por el caso de las irregularidades en el financiamiento de la campaña del partido Perú Libre.

En ese sentido, manifestó que nunca se reunió con Villanueva ni con Miguel Girao (otro asesor de Patricia Benavides). Tampoco con el fiscal Marco Huamán, junto al entonces abogado de la mandataria, Óscar Nieves, para tratar ese tema.

Vela hizo estas declaraciones a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.