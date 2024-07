El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, sostuvo que el Perú no tiene por qué retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)y que los jueces decidirán si aplican o declaran inconstitucional la ley sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, aprobada recientemente por el Congreso.

Consideró que el tribunal supranacional “no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes de Estado que hagan algo, menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros poderes, pues, el Poder Judicial respeta a los otros poderes”.

Como se recuerda, la Corte IDH requirió al Estado peruano dejar sin efecto o no darle vigencia a la señalada norma, en el marco de las medidas provisionales dictadas para los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Los jueces peruanos decidirán si la ley (sobre lesa humanidad) se aplica o no. La Corte Interamericana no tiene que decidirnos nada. No tenemos por qué retirarnos de la CIDH, que tiene sus atribuciones, pero cuando se excede, obviamente, tenemos que ponerle un límite”, señaló Arévalo Vela, informó la Agencia Andina.

Añadió que, si la ley entra en vigencia y un magistrado considera que es inconstitucional, contraria a convenios, “la inaplicará vía control difuso, fundamentando, y si la considera adecuada a los estándares, la aplicará”.

“El exceso (de la Corte IDH) es que no puede ordenar a los poderes de Estado que no hagan algo, eso es un acto de gobierno. No puedo decir que prescriben o no los delitos, cada juez es independiente y sabrá cómo resuelve de acuerdo a derecho”, expresó el presidente del PJ.

En cuanto a los procesos en trámite, Javier Arévalo remarcó que, como presidente del Poder Judicial, debe ser el primer respetuoso de lo que decidan los jueces. “Así como exigimos a otros sectores que respeten la independencia, lo que digan los jueces lo respeto y cada juez responde por lo que resuelve”, indicó.