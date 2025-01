Alfonso Bustamante, titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), abordó la problemática de la criminalidad en el país y analizó las acciones implementadas por el Gobierno para hacerle frente.

Al respecto, Bustamante Canny afirmó que el país está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado y contra la violencia”. Según indicó, las medidas adoptadas hasta el momento han sido “acciones aisladas”, ya que no se ha diseñado un “plan estructural” para combatir de manera efectiva este problema.

“Lo que es necesario, el punto sin retorno, es que no podemos pasar un día más sin una estrategia, un plan maestro para la lucha contra el crimen organizado. No lo vemos. La presidenta en Davos se ha referido a que hay pacificación. Creo que lo que ha mencionado es cómo estaríamos con Pedro Castillo. Efectivamente, ahí tuvo un rol protagónico [...], pero eso ya no alcanza para los problemas que tenemos hoy día”, sostuvo para el diario El Comercio.

Recomienda que ministro debería dar un paso al costado

En esa línea, el titular de la Confiep sostuvo que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debería “dar un paso al costado” debido a que, en su opinión, “no ha logrado resultados”.

“Durante mucho tiempo, hemos estado diciendo que esto no solo depende del ministro [del Interior], sino de los tres poderes del Estado, que es cierto. Sin embargo, el ministro ya tuvo un tiempo largo. Hemos tenido reuniones con el ministro y la presidenta, dando nuestro punto de vista y diciendo que, además, se necesita estrategia. Y no vemos ningún resultado”, enfatizó.

Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep. (Foto: El Comercio)

“No hemos visto un plan estructurado, un plan maestro que convoque a todos los sectores para luchar contra esto. Entonces, creo que si el ministro no puede, debe dar un paso al costado”, remarcó.

