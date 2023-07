Margot Palacios, la congresista de Perú Libre, anunció que, este 14 de julio, su bancada presentará una “moción de interpelación contra el ministro de Trabajo” por la nominación de Rosa Gutiérrez en la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud). Actualmente, varias instituciones se critican esta nueva jefatura por los problemas que la profesional tuvo en su gestión como ministra de Salud, los cuales la llevaron a abandonar el cargo.

Este 13 de julio, la parlamentaria estuvo presente en Exitosa e indicó que su bancada no está de acuerdo con Fernando Varela, el ministro de Trabajo, quien designó a Rosa Gutiérrez como jefa de EsSalud. Por ello, enviarán una moción de interpelación en su contra.

“Para nosotros, como bancada de Perú Libre, y hoy día hemos decidido, mañana vamos a presentar en este caso una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo por la designación a la exministra de Salud”, expresó.

“Ella ya ha demostrado que tiene incapacidad, tiene ineptitud, al momento de manejar (el Minsa) ¿Cómo se le va a premiar de esta manera?”.

Margot Palacios en desacuerdo con Fernando Varela tras designación de Rosa Gutiérrez como jefa de EsSalud. Foto: GEC

La defensa del ministro de Trabajo ante la designación de Rosa Gutiérrez en EsSalud

Fernando Varela respaldó la renuncia de Rosa Gutiérrez al cargo de ministra de Salud tras ser interpelada por el Congreso de la República: “En esta decisión pesó la experiencia que tiene la doctora Gutiérrez. Nuestra lectura es distinta. Ella no fue censurada, tuvo que renunciar. Efectivamente, hubo un problema en la política del dengue, pero es una gestora profesional”.

“En este Gobierno no se recicla funcionarios porque en el anterior Gobierno lo que se hacía era designar personas que eran tachadas de corruptos e ingresaban a puestos claves del Gobierno, pero en este caso no ha sido así. Yo considero que la doctora Rosa Gutiérrez es una técnica profesional. Yo soy el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y yo he sido el que ha propuesto a la doctora Rosa Gutiérrez como titular de EsSalud”, finalizó.

Fernando Varela, ministro de Trabajo, defiende trayectoria de Rosa Gutiérrez. Foto: Andina