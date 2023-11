La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se pronunció sobre las críticas respecto a la reunión que sostuvieron la presidenta Dina Boluarte y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

La Cancillería explicó en la víspera que el encuentro entre Boluarte y Biden no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales. Además, el formato habría sido determinado por las autoridades de ese país.

Este hecho ha merecido la crítica de diversos legisladores, quienes creen que la presidenta habría mentido al Parlamento al presentar como uno de los fundamentos de su viaje la reunión con Biden, pese a que dicha cita no estuvo en la agenda del mandatario estadounidense.

Al respecto, Pérez de Cuéllar dijo que esto será materia de explicación a detalle por parte de la Cancillería y que no había que detenerse en lo coyuntural, sino en lo medular del viaje de Boluarte.

“¿Qué significa que la presidenta haya ido a esta sesión inaugural de la APEP? Representa muchísimo de cara al futuro y las inversiones en el Perú (...) nos estamos quedando en lo pequeño sin ver que hay un esfuerzo importante para reposicionar al Perú y nos estamos olvidando de cómo estábamos hace un año”, señaló a RPP.

En ese sentido, dijo que estamos siendo víctima “de la dictadura de la suspicacia”.

“Creo que, como sociedad, estamos siendo víctimas de la dictadura de la suspicacia. Estamos viéndole el afán de mentir, de engañar, de robar, a todo. Y mientras sigamos así, no vamos a lograr surgir como país”, apuntó.

La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de su reciente viaje a Estados Unidos. (Foto: Cancillería)

Críticas no contribuyen a la estabilidad

La titular de Vivienda remarcó que el Gobierno “ha mantenido el sentido democrático y está fortaleciendo la democracia”. En ese sentido, consideró que no se debía olvidar lo que sucedió hace casi un año “donde se intentó establecer una dictadura de izquierda, dura y recalcitrante”.

“Se está manteniendo (la democracia), a pesar de la coyuntura de recesión, la estabilidad económica. Lo dicen los vecinos y los principales inversionistas (...) estamos recuperando el espacio que perdimos en el Gobierno anterior, es un proceso”, remarcó.

Además, resaltó que las críticas a los viajes de la presidenta y los ministros no contribuyen a la estabilidad y prosperidad del país.

“Si cada vez vamos a cuestionar que si la presidenta salió, que si los ministros viajan o no viajan, no estamos abonando a que pueda haber estabilidad y prosperidad (…) no es porque esté en el Ejecutivo que estoy haciendo esta defensa, sino porque, comparado con otros gobiernos, se están tomando medidas que no se han tomado antes”, resaltó tras precisar que debemos reflexionar y dejarnos de “boicotearnos” y “meternos cabe”.

