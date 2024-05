La fiscal Delia Espinoza presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , Henry Ávila y el exministro de Justicia, Félix Chero , por presuntamente designar irregularmente a Patricia Benavides como fiscal suprema.

“Denuncia constitucional contra Félix Inocente Chero Medina, en su condición de ministro de Justicia (...) respecto a ofrecer interceder ante Henry Ávila Herrera, para que favorezca a Patricia Benavides en la convocatoria N° 004-2021-SN/JNJ, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de patrocinio ilegal (...) y respecto a la ventaja que prometió y luego dio a Henry Ávila, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo genérico” , se lee en el oficio.

Denuncia Constitucional.

LEA TAMBIÉN: Abogados de Benavides alistan recursos ante el Poder Judicial y TC para revertir su inhabilitación

De acuerdo con una investigación periodística del medio Epicentro, el exministro de Justicia, Félix Chero, designó a Patricia Benavides como fiscal suprema como resultado de coordinaciones y negociaciones con José Ávila, quien era entonces el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con revelaciones hechas por Jaime Villanueva , exasesor tanto de Chero como de la destituida fiscal de la Nación Patricia Benavides, estas coordinaciones incluyeron conversaciones y acuerdos sobre favores mutuos entre Chero y Ávila, lo cual incluía también intereses en proyectos con una empresa china.

Villanueva detalló cómo Ávila, en busca de apoyo para su candidatura a presidente del Consejo Nacional Anticorrupción, solicitó la ayuda de Félix Chero para asegurar su voto mediante la influencia en la designación de Benavides como fiscal suprema, a cambio de favores relacionados con la gestión de terrenos para la empresa china. Estas revelaciones provocaron la renuncia de José Ávila a la JNJ tras hacerse públicas.

Félix Chero negó haber favorecido a Patricia Benavides

Tal señalamiento provocó la reacción de Félix Chero, quien negó las acusaciones en su contra. “Lo que ha señalado el señor Villanueva, en un contexto de investigación, que he tomado conocimiento a través de los medios, lo niego rotundamente. La firma y las circunstancias como él declara que se hayan producido esas reuniones. Yo no he tenido conversación, reunión o acuerdo con el doctor Ávila, en el sentido de beneficiar a ninguna persona, menos a la doctora Patricia Benavides”, manifestó a Canal N.