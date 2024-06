Pese a que aún faltan casi dos años para las elecciones generales del 2026, se confirmó una eventual alianza entre dos agrupaciones políticas de cara a estos comicios.

Se trata del partido “Lo Justo”, al cuál pertenecen la exministra Marisol Pérez Tello y la congresista Flor Pablo, y “Primero La Gente”, fundada por Miguel del Castillo Reyes, hijo del militante aprista Jorge del Castillo, e integrada por exdirigentes del Partido Morado y la legisladora Susel Paredes.

En diálogo con RPP, Pérez Tello explicó que tuvieron que detener el proceso de inscripción de su agrupación ante los constantes cambios en el Congreso, lo que, según dijo, pone trabas a la oficialización de nuevos partidos.

“Nos parecía irresponsable seguir en este proceso, pero igual nació ‘Lo Justo’, que se ha convertido en un grupo muy grande, con liderazgos en Tacna, Ayacucho, Ucayali, Loreto, hay liderazgos importantes. Hemos ido a ‘Primero la Gente’ como equipo. Decidimos no continuar (solo como ‘Lo Justo’) porque era, en este cambio de reglas permanente, llevarnos posibles 200 buenos candidatos sin saber si la norma electoral se publicaba o no, y que no se reglamentara la posibilidad de que ya no pudieran ser candidatos”, sostuvo.

Según dijo, la idea de esta alianza entre ambas agrupaciones es conformar una plataforma de centro amplia que apuesta por las libertades económicas, sociales, democráticas y la justicia.

“Hemos hecho un acuerdo de lo que, consideramos, son los principios que nos unen por el país. Creemos en la economía social de mercado, además en un servicio público profesional, donde no exista la gente que entra al Gobierno a aprender. En seguridad hemos confluido que es la prioridad país; vamos a tener que revertir todo el daño institucional que se ha hecho. Hay 16 años de retroceso en materia de pobreza y todo lo que eso genera, eso es lo más importante”, aseveró.

“No hay dueños en el partido”

Por su parte, el dirigente de Primero la Gente, Manuel Ato, recalcó que su organización política, que cuenta con inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene varios liderazgos, por lo que remarcó que no debe haber “un solo dueño que pone a los candidatos”.

“Primero la Gente es el primer partido que se inscribe sin designar a un presidente y a un secretario general. Al mando del partido está un colegiado, un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) donde todos somos iguales. Queremos que sea la democracia interna el mecanismo para designar a candidatos y candidatas”, acotó.

Añadió que con ‘Lo Justo’ tienen coincidencias en la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, en seguridad y orden, desarrollo económico, entre otros.

“Venimos de experiencias y proyectos políticos distintos y hoy es necesario unir a la agente en torno a una apuesta ética, de desarrollo”, dijo.

Finalmente, ambas agrupaciones anunciaron que en octubre abrirán una escuela para candidatos al Congreso y candidatos a los gobiernos subnacionales. En ese sentido, Pérez Tello adelantó que el exgobernador Jean Paul Benavente será una presencia importante en el Cusco y en toda la zona sur.

