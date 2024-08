Después de los enfrentamientos ocurridos entre dos grupos de comerciantes, la Municipalidad de La Victoria decidió tomar el control del Parque Cánepa. En entrevista a Panorama, el alcalde, Rubén Cano, dio la fecha de reapertura de estas tiendas comerciales que estuvieron en disputa por largo tiempo.

Como se recuerda, mediante una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó, el viernes 16 de agosto, que “Construcciones Listos SAC”, otrora empresa concesionaria, entregue el control total de las casi 400 tiendas comerciales.

¿Por qué fracasaron las conversaciones con Listos? “Querían quedarse 30 años más y acá ya toda la inversión está hecha, no hay más que hacer. El Parque Cánepa recibe de manera mensual US$ 300,000 en alquileres, mientras que la municipalidad solo percibe US$ 7,000. Siempre creímos que esto era desventajoso para la institución, pero hemos respetado el contrato hasta su término”, respondió Cano.

El regreso del Parque Canepa

Según comentó el alcalde, “ este 4 de septiembre estará abierto. V amos a trabajar día y noche para hacer las conexiones; poner los rociadores, los cables eléctricos, toda la conexión que existe en el techo, esto no se puede permitir, puede originar un incendio”.

Parque Cánepa. Foto GEC.

“Va a regresar el niño héroe, vamos a poner su busto. Este parque tiene una historia; hubo un niño héroe que salvó de un incendio; sacó a una a dos personas, a la tercera quedó sacrificó su vida; tenemos un monumento; es simbólico para los victorianos, nos han quitado un pulmón, pero nos va a revertir”, agregó a Panorama.

De acuerdo el municipio victoriano, Defensa Civil detectó 178 observaciones de seguridad , casi 200 fallas de moderado y alto riesgo; como la reducción de espacios de evacuación por modificar la infraestructura, hasta la ausencia de un sistema contra incendios.

“No tiene detector de humo, no hay rociadores, no merecemos acaso tener como el Jockey Plaza, ¿Por qué exponer a nuestros visitantes a un incendio? Si ocurre los detectores de humo, incendio oculto”, sostuvo.

“¿Van a seguir alquilando a los asociados de Listos?

Rubén Caro, alcalde de la Victoria, manifestó que “a todos, vamos a darle la oportunidad que se queden acá; bajo la administración de la Municipalidad de La Victoria”.

Por otro lado, la autoridad edil manifestó que hay un promedio entre 10% y 15% de stand desocupados, el cual entrarán a subasta pública.

