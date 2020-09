Las elecciones generales del 2021 ya están a la vuelta de la esquina y los principales partidos políticos con inscripción vigente ya están afinando todos los detalles para celebrar sus elecciones internas, a realizarse en diciembre próximo.

Una de estas agrupaciones es el Apra. En diálogo con Gestión, el presidente de la comisión política de dicho partido, Mauricio Mulder, recalcó que de todas maneras participarán en los comicios del próximo año, con listas de candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República.

“Esa decisión ya está tomada, de todas maneras vamos a lanzar una candidatura el 2021. Nosotros hemos acordado que el Apra tiene que tener presencia en el proceso electoral debido a que hoy escasean partidos, y con mayor razón demostraremos cómo es que funciona un partido como tal, y para eso tenemos que postular”, indicó.

El también excongresista adelantó que su agrupación realizará sus elecciones internas bajo la modalidad un militante, un voto, y que vienen reactualizando el padrón de afiliados que ya estaba actualizado para no tener ningún problema con la ONPE y JNE.

Los precandidatos

Mulder informó que, hasta la fecha, en el Apra hay cuatro precandidatos para la Presidencia; sin embargo, precisó que estas personas aún no han oficializado su deseo de postular de manera escrita.

Estos son los dirigentes Nidia Vílchez y Omar Quesada, el médico y exministro de Salud durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Abel Salinas, y el economista Miguel Zeballos.

También precisó que en la lista congresal del Apra habrá nuevos rostros, aunque también figurarán algunos dirigentes conocidos.

“Si tú te pones a ver la lista que presentamos para los comicios de enero, yo el único conocido, todos los demás eran nuevos. Ahora se presentarán más cuadros políticos jóvenes que se guardaron en su momento, y habrá alguno que otro mayor, porque nosotros creemos que una generación no reemplazará a la otra en el acto, sino que progresivamente se van intercambiando”, acotó.

El médico Abel Salinas, quien se desempeñó como ministro de Salud durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, figura como precandidato del Apra a la presidencia. (Presidencia del Perú)

Mejor solos

En las elecciones generales del 2016, el Apra, que lanzó por última vez la candidatura de Alan García, formó una alianza electoral con el PPC; sin embargo, no tuvo el éxito deseado, al obtener solamente 894,278 votos, lo que representa un 5.83% de votos válidos.

Al respecto, Mulder precisó que esta experiencia les sirvió para no volver a formar alianzas con otros partidos para un proceso electoral.

“Vamos a ir solos, porque hoy en día es prácticamente imposible formar alianzas. Tú no sabes las enormes dificultades que te ponen para formar una alianza. Cuando hicimos alianza con el PPC casi la tuvimos que deshacer porque te exigen una serie de requisitos, como por ejemplo, que los militantes de ambos partidos firmen un documento, elegir un nuevo CEN de la alianza, un secretario general, tienes que manejar una sola tesorería. Es una cosa atroz, eso nos sirvió de experiencia para ya nunca más repetirlo”, enfatizó.

El futuro de Roque Benavides

Al ser consultado por la afiliación del expresidente de la CONFIEP, Roque Benavides, al Apra, Mulder dijo que lo tomó por sorpresa; no obstante, precisó que el empresario tiene las puertas abiertas del partido para participar en política.

“En honor a la verdad, para mí también fue una sorpresa la inscripción de Roque Benavides en el partido. No fue un tema conversado porque yo no sabía, pero las puertas del Apra están abiertas a todo ciudadano que quiera inscribirse”, indicó tras precisar que, hasta el momento, el empresario no ha manifestado su deseo de ser precandidato.

Mulder recordó que entre su agrupación y Benavides hay una relación amical y familiar, debido a que es pariente del líder histórico Víctor Raúl Haya de La Torre. También mencionó que conoció al dirigente gremial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuando ambos compartieron aulas.

“Él (Roque Benavides) siempre ha tenido una relación amical con el Apra. Él fue candidato en la PUCP, porque somos contemporáneos, a la federación de estudiantes, en representación del frente de izquierda democrática estudiantil, que era la agrupación aprista que teníamos en la universidad. De manera que Roque es un aprista de cogollo sanguíneo, aunque no haya sido un militante ideológico. Es bienvenida su inscripción, sin duda alguna”, recalcó.