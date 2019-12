En la ampliación de la investigación preparatoria seguida contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial incluir en la pesquisa a la empresa Bienes Raíces S.A.C., de propiedad de Mark Vito Villanella.

Pero ¿de qué se le acusa al esposo de Keiko Fujimori? De acuerdo a la resolución fiscal, a la que accedió Gestión, Vito Villanella es investigado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de una compra de dos lotes de terreno industriales, ubicados en Chilca (Lima), valorizados en S/ 617,329, pese a que su empresa registra como patrimonio solamente la suma de S/1,000.

El Equipo Especial Lava Jato ya solicitó a Bienes Raíces S.A.C. que envíe sus libros y registros contables, contratos de clientes, comprobantes de pago emitidos físicos, comprobantes de pago emitidos electrónicamente, registro de ventas, reporte de cuentas bancarias, reporte de distribución de utilidades y declaraciones juradas mensuales y anuales presentadas ante Sunat.

También pidió el libro de actas de la empresa desde el inicio de sus actividades hasta la actualidad.

La tesis fiscal señala que “es posible que se haya utilizado la empresa formada por el investigado Mark Vito para el ocultamiento de activos recibidos por su cónyuge Keiko Fujimori durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial correspondiente a los años 2011 y 2016”.

En esta línea, se indica que estos aportes de campaña habrían sido los de Odebrecht, así como otros activos no declarados como los aportes de US$ 3.65 millones que entregó Dionisio Romero Paoletti, los US$ 200 mil de Vito Rodríguez, entre otros.

En tal sentido, se sostiene que no solo debe investigarse a Vito Villanella, sino a su empresa Bienes Raíces SAC.

Corretaje complejo

Otra de las evidencias de la Fiscalía son las comisiones de corretaje percibidas por Bienes Raíces SAC entre julio del 2014 y el 9 de julio del 2018. Es decir, la primera y la última.

De la página 84 a la 87 del documento fiscal al que tuvo acceso Gestión se indica el detalle de las comisiones que suman un monto de más de US$ 2.1 millones.

A renglón seguido, el despacho de José Domingo Pérez advierte que personas del entorno familiar y amical de la pareja Fujimori - Vito habrían pagado por dichos servicios de corretaje “sumas de dinero exorbitantes”.

Entre estas personas aparece la madre de Keiko Fujimori, Susana Higushi con una suma de US$ 71,284. También está Nikola Seremet Slavkovic, amigo y exsocio y exempleador de Vito, quien pagó US$ 51,034 e incluso la madre de Angélica Slavkovic, quien dio la suma de US$ 36,762.