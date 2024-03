La Fiscalía tomó atención a las transferencias que hizo Lesly Shessira Ttito Ugarte a su madre la congresista Katy Ugarte, pues, la joven que no trabajaba y era solo una estudiante cuando su madre ingresó al Legislativo en 2021. Así lo reveló Cuarto Poder, tras dar a conocer que actualmente labora en una tienda de zapatos.

¿Cuánto le depositó? El programa dominical dio cuenta que según los registros bancarios, le depositó a la legisladora S/ 34.000 y US$16,700..

Cuarto poder detalló que el 19 de marzo de 2022 Lesly Shessira Ttito Ugarte le transfirió a su madre S/20,000. Luego, el 21 de septiembre del 2022, le envió US$16,700, y que un mes después, la congresista se hizo de una propiedad, de un nuevo inmueble. Menciona que se trata de un departamento ubicado en Jesús María, adquirido por US$8,.000 en noviembre de 2022.

Dos meses después de esta compra, en enero de 2023, Lesly Ttito Ugarte volvió a transferir a su madre, S/.14,000 más, divididos en 6 envíos. Todo da un total de S/34.000 y US$16.700 dólares enviados por la joven a la parlamentaria entre el 2022 y 2023.

Al respecto Katy Ugarte manifestó inicialmente su malestar por involucrar a si hija en la denuncia, no obstante dijo desconocer dichas transferencias. “Soy inocente y la Fiscalía siempre acusa, ese es el nivel de profesionales que tenemos, habiendo declarado todititos los trabajadores que han citado que ninguno me sindica. Bueno, es sorpresa para mí, pero me defenderé en el Poder Judicial”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Procurador denuncia a Katy Ugarte por presuntamente recortar sueldo de sus trabajadores

Al día siguiente, Ugarte señaló que se trataba de un préstamos. “Para adquirir el departamento en Jesús María hice 3 préstamos de mi asesor 1 por S/30.000 de los cuales existen vouchers. (...) No me alcanzaba”, explicó.

‘Cuarto poder’ también encontró que un mes antes de que la congresista terminara de comprar su nuevo departamento apareció otro personaje en sus cuentas. El empresario y proveedor del Estado, Ludwig Huarcaya García, el 11 de octubre del 2022, hizo un depósito por US$15.000 a una cuenta registrada a nombre de la congresista.

