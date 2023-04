Otra denuncia sobre el presunto recorte del sueldo a sus trabajadores recae sobre una congresista. Esta vez se trata de la legisladora no agrupada Katy Ugarte Mamani cuya casa fue allanada hace dos semanas por el caso Los Niños.

“Cuarto Poder” reveló conversaciones de, entonces, trabajadores del despacho de la congresista Ugarte (no agrupada ) que se quejan por tener que aportar contra su voluntad a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora en Cusco.

¿Qué dicen las conversaciones?

- ¿Ese monto por prensa, siempre lo han venido aportando?, consulta.

- 300 es el monto que venimos dando los técnicos.

- ¿cada uno?

- Yep, técnicos. Porque Melisa, Wilber y Yuri creo que daban 200 cada uno. Y los asesores 1 y 2, 400. Hacen una bolsa de 2000.

- De haberlo sabido no aceptaba trabajar, y no porque sea tacaña sino que me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera 1 sol. Cuando la congresista tiene un fondo por función de representación.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía abre investigación contra Rosío Torres por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

LEA TAMBIÉN: Abren investigación a congresista Magaly Ruíz acusada de apropiarse del sueldo de trabajadores

Asesor que trabajadores dan dinero

El asesor principal de Katy Ugarte Roger Torres Pando reconoció a Cuarto Poder que los trabajadores dan parte de sus sueldo a la legisladora, sin embargo según explicó lo hacen de formas “voluntaria”

“Simplemente yo le yapeaba al comunicador y el comunicador hacia la colecta y se comunicaba con los medios para que cuando viajáramos al Cusco, nos acompañen. Pero eso de ninguna manera era un descuento, era un aporte. El que quería no daba”, señalo en el reportaje.

Además, señaló que " la congresista ni recibía ese dinero, ni estaba al tanto”, No obstante los chats revelados por Cuarto Poder reflejan otras cosa.