Nuevas revelaciones ponen en la mira al ministro del Interior, Juan Santiváñez. Chats mostrarían una presunta injerencia en los procesos de designación y destitución de altos mandos de la Policía Nacional, pese a que previamente lo había negado. Estas conversaciones, de ser verificadas, sacarían a la luz un posible poder de facto ejercido desde su cargo.

Según Cuarto Poder, esto iniciaría en junio de este año cuando el ministro y el capitán PNP, Junior Izquierdo, habrían tenido una conversación vía WhatsApp.

“Lo estoy trayendo a Lima y al general PNP de lima lo estoy mandando allá. Pero no he dicho nada porque en realidad no es mi función. Yo le he dispuesto al comandante general”, se lee en una presunta conversación entre Santiváñez e Izquierdo del 4 de junio.

Por su parte, Carlos Mejía, abogado del capitán Izquierdo, manifiesta que esta actitud es completamente grave.

“Es grave lo que podemos observar en esa comunicación escrita. Porque el ministro Juan José Santiváñez, conociendo que no son sus funciones, le ha ordenado al comandante general que traiga a un general de Iquitos a Lima y que el de Lima sea enviado allá. Esta información evidencia la presunta comisión de dos delitos: usurpación de funciones y abuso de poder”, sostiene.

Cuarto Poder accedió en exclusiva a mensajes de WhatsApp que, presuntamente, intercambiaron el titular del Mininter y el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, entre el 14 de mayo y el 19 de junio de 2024, periodo en el que ya ostentaba el cargo ministerial.

Culebra: ¿Estás en tu casa o en el despacho?

Santiváñez: Despacho. Estoy relevando al general de Iquitos ahorita.

Culebra: ¿Puedes hablar? Unos minutos.

Santiváñez: Sí, estoy solo.

De acuerdo al dominical, la Resolución Suprema 119-2024, emitida el pasado 10 de julio, confirma que la orden de relevo dada por Santiváñez sí se ejecutó. Sin embargo, relevar personal no es una función del ministro del Interior, ya que estas decisiones corresponden exclusivamente al comandante general de la policía, Víctor Zanabria, lo que podría implicar una posible usurpación de funciones.

Culebra: ¿Has salido a hablar que lo has sacado al general de Iquitos?

Santiváñez: No. Pero no he dicho nada porque en realidad no es mi función. Yo le he dispuesto al comandante general. Y es el que dentro de sus funciones ha previsto este tema.

Culebra: Eso es lo que te iba a comentar, pero no has salido a hablar a los medios.

Santiváñez: Yo no tengo mando y comando.

“Esto evidencia de manera objetiva que existen ciertas acciones y órdenes provenientes de altos funcionarios. En este caso, del ministro hacia sus subalternos, a pesar de saber que no son parte de sus atribuciones, las dispone igualmente”, argumenta el letrado Mejía.

Injerencias en la Diviac

Según el reportaje, también se revelan mensajes con presuntamente “amenazante”, dirigidos a los agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), quienes aparentemente ya tendrían definido su pase a situación de retiro, programado para fin de año.

“Así no son las cosas Junior. Se meten con mi familia los cago en una. Y lo sabes, hermano. Yo me iré de ministro, pero se van a pelear al Poder Judicial su reincorporación”, habría sostenido el ministro Santiváñez en una conversación del 24 de mayo de este año.

El dominical, señaló que el gobierno tomará decisiones sobre qué policías serán puestos en retiro. Hasta ahora, se presume que en esa lista figurarán los efectivos que participaron en el allanamiento en la casa de la presidenta Boluarte, en el marco del caso rolex.

