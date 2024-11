A fines del mes pasado, la comisión de Fiscalización recibió al exjefe de la Dirección de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien brindó su testimonio en el marco de la investigación por el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ para ayudar a facilitar el escape del prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

Si bien el interrogatorio fue reservado, el presidente de dicho grupo de trabajo, Juan Burgos, contó al diario El Comercio que Arista habría responsabilizado a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y a la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) de estar detrás de la filtración de información de los operativos para detener al exgobernador regional de Junín.

En su declaración, habría mencionado directamente a los generales Sergio Monar Moyoli y Mauricio Quiroga Camacho, quienes estaban a cargo de esas direcciones policiales.

Al respecto, Monar, quien se desempeñó como director de la Digimin entre diciembre del 2023 y marzo de este año, descartó haber estado detrás de la filtración de información sobre Cerrón.

En diálogo con RPP, dijo que habló con Arista sobre estas presuntas declaraciones que habría dado a la comisión de Fiscalización; sin embargo, indicó que este las negó de plano.

“Yo nunca he protegido ni entregado, filtrado o facilitado alguna información que puede evitar la captura del señor Vladimir Cerrón, tal como se difunde en diferentes medios de comunicación. Hay una supuesta declaración del general (Roger) Arista, exdirector de Inteligencia Nacional, pero yo he hablado con él ayer y él me ha asegurado que no ha mencionado estas declaraciones, lo ha negado rotundamente. Es más, estoy enviando una carta notarial, que ayer mismo la tramité, y la debe tenerla ya en su poder o se la entregan el día de hoy”, aseveró.

Respecto a los audios de las conversaciones entre el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien lo habría relacionado con una presunta protección a Cerrón, Monar restó credibilidad a dichas grabaciones.

“En ese audio, Santiváñez no me menciona, sino que el llamado ‘Culebra’ es el que pregunta y Santiváñez no responde. Ahora, atribuyen a Santiváñez que él menciona mi nombre (…) hay una diferencia, y esa diferencia ya hace que no sea confiable esa transcripción; y si fuera confiable, entonces el audio no es confiable o ha sido alterado, una de las cosas tiene que estar mal, no puede haber esa diferencia”, aseveró.

“Digimin nunca tuvo información sobre Cerrón”

En otro momento, Monar aseguró que su única participación relacionada al caso de Cerrón fue haber sido designado como director de la DIGIMIN.

En ese sentido, recalcó que en el tiempo que estuvo al frente de dicha entidad “nunca tuvo información puntual” sobre la ubicación del líder de PL.

“Enfáticamente, la Digimin nunca tuvo información puntual sobre la ubicación del señor Vladimir Cerrón, no la tuvo o, por lo menos, no con una credibilidad confiable. La Digimin lo que hace es buscar la información para la ubicación; los operativos de captura los hace la Policía”, sostuvo.

“Nunca lo hemos ubicado, la Digimin no lo ubicó; se hizo actividades para lograr la ubicación, pero no se ubicó. En el operativo de Mikonos, no he estado, ni tampoco la Digimin”, agregó.

Finalmente, negó haberse reunido con la presidenta Dina Boluarte, o haber visitado Palacio de Gobierno.

“Nunca he hablado con la presidenta, no he ido a Palacio, no he hablado con ninguno de Palacio, ni con un congresista que tenga relación con esto”, dijo.

