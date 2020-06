El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo estar en contra del proyecto de ley que presentó la Corte Suprema en el 2018, en el cual se plantea que la elección del presidente de este poder del Estado sea a través del voto universal de todos los jueces titulares del país y no solo de jueces supremos.

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, Lecaros dijo que votó en contra de la iniciativa que fue presentada cuando Víctor Prado había asumido el máximo cargo dentro del Poder Judicial, y que su opinión personal es en contra del voto universal, aunque esta no sea la opinión de la Corte Suprema.

“La Sala Plena pensó por mayoría que una de las soluciones sería la elección universal, por magistrados de todo el Perú, pero más son los contras que los pros. Mi posición personal, no necesariamente la de la Sala Plena del 2018 en que había algunos integrantes que ya no están, es que no es conveniente esta elección universal”, dijo el juez supremo.

José Luis Lecaros consideró que el voto universal promovería “clientelismo, politización y distracción de la labor del juez supremo”, y aseguró que la iniciativa fue aprobada en el Poder Judicial en “otras circunstancias”, debido a que en el 2018 salieron a la luz los audios que revelaron actos de corrupción entre jueces, fiscales e integrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Ese proyecto fue aprobado por mayoría en la Corte Suprema, no por unanimidad. Obviamente entre los que me opuse estuve yo. Pero además eran otras circunstancias. Eran momentos en que se había producido este escándalo de interceptaciones telefónicas, audios de los llamados Cuellos Blancos y en ese momento se habían visto ciertos ‘amarres’ en la elección de algunas cortes”, manifestó.

El proyecto de ley N° 3430/2018-PJ señala que el voto universal de todos los jueces superiores titulares debería considerarse al momento de elegir al presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Esto, para Lecaros, sería contraproducente porque dijo que los jueces supremos son los que mejor se conocen entre sí, a tal punto que dijo que un sistema así habría permitido que el exjuez César Hinostroza, actualmente en proceso de extradición es España, sea elegido como titular del Poder Judicial.

“No conocen bien (a los jueces supremos). Imaginen que un candidato de Lima tenga que ser conocido por todos los jueces del Perú para que puedan votar por él. Estoy seguro que, si el señor Hinostroza hubiera candidateado a la Corte Suprema y hubiese elección universal, hubiera sido elegido porque es el ‘hermanito’ de todos, amigo de todos, el que hace favores”, acotó.

En esa línea, pidió que el debate de esta iniciativa y de otras relacionadas a la elección del presidente del Poder Judicial se postergue hasta que la Corte Suprema presente, en el transcurso de un mes, su proyecto de nueva ley orgánica.