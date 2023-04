Joaquín Ramírez consideró “un tanto abusiva” la incautación de sus inmuebles

El exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, respecto a la incautación de sus inmuebles que realizó este martes 11 de abril la Policía de Lavado de activos en coordinación con la Fiscalía.

Ramírez consideró como “abusiva” la incautación de los inmuebles y la intervención a la Universidad Alas Peruanas, en el marco de la investigación que se realiza en su contra por presunto lavado de activos.

“Para mí, particularmente, es una decisión un tanto abusiva, pero no he leído la orden judicial, pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelante. El que no la debe, no la teme”, manifestó para la prensa.

Además, el burgomaestre señaló que la universidad no ha resultado afectada por estas acciones del Ministerio Público y la Policía. “Quienes han asumido la responsabilidad de la empresa tendrán que asistir al llamado”, dijo.

Posteriormente, el exsecretario general del partido de Keiko Fujimori también mencionó que apelarán y que en la siguiente instancia se resolverá.

“En la siguiente instancia va a resolver de la manera que corresponde porque, después de diez años, es bien raro. Hemos acudido siempre, le hemos dado la información financiera, económica”, sostuvo.

Incautación

La Fiscalía y la Policía iniciaron este martes una serie de megaoperativos, en el que proyectan incautar 295 bienes en Lima y regiones contra Ramírez por el delito que se le imputa.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Vicente Romero, resaltó la importancia del operativo en el que se intervinieron 170 inmuebles y 91 vehículos durante hoy.

“Este tema es el más grande en el Perú con más de mil millones de dólares en un promedio de 295 bienes. De manera que esto nos va a dar la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de los ilícitos”, dijo Romero.

Además, agregó que dicho operativo inició en el 2014 con una investigación de tráfico ilícito de drogas, que posteriormente cambió su figura a lavado de activos. “Esto es el resultado del trabajo institucional que da como muestra la efectividad y profesionalidad que se ha mostrado después del caso Orellana”, acotó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí