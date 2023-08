Hace unos días el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, planteó una posible solución frente a la problemática de la delincuencia y criminalidad, que consistía en replicar experiencias internacionales.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ello es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, indicó Arévalo Vela durante la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.

Según dijo el magistrado, la réplica del modelo salvadoreño sería en torno a los “elementos positivos” y en materia de justicia respecto a la seguridad y a la disminución de la tasa de homicidios.

Aunque no mencionó la estrategia de seguridad que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, todo parecería apuntar hacia el régimen de excepción, lo que provocó reacciones de distintos sectores políicos.

Como se sabe, esta política suspende derechos y garantías contemplados en la Constitución de ese país.

Sin embargo, esta mañana, Arévalo señaló que “nunca” dijo que se aplique el plan Bukele al Perú. Aclaró que había dicho que las “experiencias extranjeras” pueden tomarse para adecuarlas a la realidad del Perú.

“Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele al Perú, lo que he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información. No solo se ha escuchado el tema de El Salvador, hemos tenido el Congreso de Flagrancia y vinieron especialistas de distintos países que nos dieron ideas, nos contaron sus realidades”, declaró en Exitosa.

En esa línea, el titular de la Corte Suprema de Justicia argumentó que nunca ha recomendado el plan Bukele; puesto que el Perú y El Salvador tienen realidades distintas, y porque no “es adecuado en términos democráticos”.

“Nunca se ha dicho el plan Bukele por dos sencillas razones, son realidades distintas y porque además tenemos firmes principios democráticos. El plan Bukele no es adecuado en términos de democracia para nuestro país”, agregó.

Empoderamiento a la PNP

En otro momento, Arévalo, afirmó que cualquier plan de seguridad ciudadana debe contemplar el empoderamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la finalidad de que pueda tener las condiciones para poder actuar.

“Un plan de seguridad debe contemplar el empoderamiento de la Policía Nacional del Perú, no para que cometa atropellos, sino garantizar que un policía en un acto de servicio, en un operativo, al hacer uso de su arma no sea objeto de una medida de privación de libertad”, indicó.

En ese sentido, precisó que este tema debe ser regulado por una legislación que permita el actuar de la policía, siendo que, además, este accionar también signifique un respaldo al efectivo si este fallece o quede inválido.

Asimismo, refirió que no existe una coordinación entre los órganos de justicia o a veces es débil, pero que este debe fortalecerse con la finalidad de luchar de una manera más efectiva contra el la inseguridad ciudadana.