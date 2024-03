Hasta el momento 9 de 11 bancadas expresaron su voluntad de recibir al jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén para dialogar y que exponga los lineamentos del gobierno, en busca del voto de confianza. Los grupo parlamentarios que no le abrirán las puerta son Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Perú Libre. Al respecto la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar manifestó que el Poder Ejecutivo no consideran antidemocrática la posición de ambas bancadas.

“No veo una actitud antidemocrática (de esas bancadas), ellos han tomado partido, es parte de su posición ideológica y de su decisión política, pero como ya lo ha dicho el premier (Adrianzén), él siempre va a estar en la disposición de conversar sea en este momento, de la ronda (de diálogo), o en cualquier otro”, declaró Pérez de Cuéllar a RPP.

Indicó que ello el hecho de que dichos grupos políticos no quieran sentarse a conversar es una forma de mostrar su posición política y que ello está dentro de lo democrático.

¿Venganza contra Dina Boluarte?

La titular de Vivienda expresó que en ningún momento se refirió a Alberto Otárola, extitular del Consejo de Ministros, como autor de un supuesto complot o venganza en contra de la presidenta Dina Boluarte.

Horas antes, Pérez de Cuellar habría dejado entrever que el expremier Alberto Otárola esté detrás de la denuncia sobre los relojes contra la jefa de Estado.

“Pero yo iría un poco más allá. ¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué sale ahora cuando esto, se supone, que es de hace tiempo? ¿Por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza?”, indicó a radio Exitosa.

Al ser consultada si detrás de esto estaría Otárola debido a que sacaron de su cargo, la ministra indicó que “creo que eso, ustedes los medios de comunicación, tienen que investigar”.

“Puede ser venganza, puede ser un complot para tumbarse el Gobierno. Eso es lo que hay que investigar. Eso es parte de las investigaciones que hace el periodismo”, insistió al preguntarse el por qué esta denuncia no se hizo pública hace 3 o 6 meses.

Pérez de Cuéllar añadió que Boluarte no se referirá en público sobre sus relojes, sino que únicamente declarará al respecto ante la Fiscalía. Esto, para evitar cualquier alteración a la pesquisa.

Rolex falsificado

Por último, Pérez de Cuéllar señaló que, si bien años atrás compró un reloj que era una réplica o “bamba”, como expresó en una reciente entrevista, logró darse cuenta de su error y añadió que ella misma debió luchar contra ello cuando fue titular del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“Yo misma he luchado contra eso (la venta de productos falsificados), cuando estuve en Indecopi; y yo misma me di cuenta de mi error, y lo reconozco. No debí comprarlo, pero en aquel momento no tenía conocimiento de que había estas, de alguna manera, penalidades. No tome conciencia”, remarcó.

“Hay una diferencia entre ‘fake’ y réplica. Cuando fui a China me compré uno que es réplica y que es más parecido al original y más caro”, reveló horas antes.