La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, por el uso de un reloj de la marca Rolex, que estaría valorizado en US$ 14,000, que no habría sido informado en su declaración jurada.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”, indicaron en un comunicado en Twitter (ahora X) .

Al respecto, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, consideró que esta pesquisa que pesa en contra de su defendida jurídicamente “no tiene sentido ni futuro”.

Sin embargo, advirtió que, aunque la pesquisa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos no tiene ninguna justificación, sí tiene repercusiones en el ámbito político.

“(Al) añadir una investigación que siempre tiene un efecto deteriorante del poder, lo que se crea es una percepción de que esos relojes responden una situación irregular, cuando eso no está determinado”, añadió.

A su juicio, toda esta situación va a originar una investigación contra la mandataria “de todo lo que hizo en el Estado para saber el supuesto vínculo con esos relojes” de alta gama.

“Eso se llama pesquisas generales y está prohibido constitucionalmente”, cuestionó Campos, quien no asume la defensa de la presidenta en este caso.

Como se recuerda, el portal La Encerrona analizó un total de 10,000 fotografías y determinó que Boluarte tiene una colección de, al menos, 14 relojes de alta gama, entre ellos un lujoso Rolex, desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta que juró como jefa de Estado.

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre el Rolex de US14 mil ?

Al ser consultada sobre los cuestionamientos por tener un reloj Rolex de US$ 14,000, la jefa de Estado calificó de tendenciosa esta noticia y remarcó que trabaja desde que tenía 18 años.

“Lo que quiero decirles, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo”, apuntó.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio (de Gobierno) con manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, aseveró.