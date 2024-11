El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó el proyecto de ley aprobado el último viernes en el Pleno del Congreso, el cual extiende el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Nosotros, en cumplimiento de una disposición legal emitida por el Congreso, hicimos llegar la ley de la pequeña minería y energía artesanal. En esa ley, no se trata de una ampliación del Reinfo, pues no era lo que corresponde. El Congreso no lo ha tomado como nosotros hubiéramos querido, no ha acogido el proyecto de ley de nosotros, está allí; pero se precipita y saca esta ley donde se amplía por seis meses más (el Reinfo), advirtiendo que podría prorrogarse por un periodo igual de seis meses”, señaló esta sábado Adrianzén en entrevista en RPP.

El Premier dejó abierta la posibilidad de observar la iniciativa legislativa aprobada por el Congreso. “En este proyecto, lo que yo he podido leer, y que está siendo remitido al Ejecutivo para nuestro análisis, y eventual observación , he podido apreciar que con una ley ordinaria del Congreso se pretenden hacer modificaciones a la ley de bases de descentralización, a la ley de gobiernos locales; e incluso, más allá de que se pretenda empoderar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que dirija estas actividades, se estaría restringiendo facultades conferidas a las Direcciones Regionales de Minería”, sostuvo Adrianzén.

Cabe anotar que cuando la autógrafa de ley aprobada en el Congreso llegue a manos del Ejecutivo, contará con quince días calendario para promulgar u observar la norma. Y si no realiza ninguna de estas acciones, el Congreso promulgará directamente la ley.

Por otro lado, el Premier señaló que tomó con “profunda insatisfacción” la censura del extitular del Minem, Rómulo Mucho. “No me parece oportuno, ni la mejor decisión. No puedes retirar a un ministro encargado de un problema tan serio, en una crisis como esta, para promover una censura de él. La ley Mape que pusimos no era del agrado del Congreso por lo visto y los 2,000 mineros acampados en la avenida Abancay parece que ejercieron significativa presión en esa toma de decisión”, criticó.

Asimismo, el Premier anunció que “muy pronto” juramentará el nuevo titular del Minem, posiblemente hoy, aunque evitó señalar el nombre de la persona designada.