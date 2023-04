Punto Final reveló unos audios que acreditarían que la legisladora de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, recortó el sueldo de uno de sus trabajadores. Un exasesor de la congresista denunció al dominical que esta le exigió el 50% de su salario mensual. Para demostrar su acusación mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.

En la grabación la legisladora también deja entrever que aportó más de S/30,000 a la campaña de Keiko Fujimori en el año 2021; sin embargo, dicho dinero no habría sido reportado ante la ONPE.

“Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, una ida y vuelta tenía que tener S/5,000, S/8.000, S/10,000. Cuando iba Keiko (Fujimori), tenía que tener S/30,000, S/50,000 en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja S/50,000, S/40,000, hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tú? Las camionetas alquiladas, ¿cuánto crees que me costaron?”, dijo Cordero Jon Tay en una de las grabaciones.

Al respecto, el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, que investiga a Fujimori por presunto lavado de activos, citó a la congresista en calidad de testigo a fin de que brinde más información sobre estos aportes. La diligencia fue programada para este viernes 21 de abril, a las 11:00 a.m.

En el escrito, el fiscal Walter Villanueva precisa que Cordero Jon Tay deberá elegir el lugar en el que se desarrollará el interrogatorio: la sede de la Fiscalía, su domicilio o su despacho congresal. Esto, debido a su condición de alta funcionaria.

Cordero Jon Tay no solo afronta una investigación en la comisión de Ética del Congreso, sino también la Fiscalía de la Nación le abrió una indagación preliminar por el presunto delito de concusión.

ONPE pide información

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) envió un oficio a la congresista, a fin de que aclare la información difundida sobre sus gastos de campaña, ya que no coincide con el reporte que presentó ante dicho organismo.

“Me dirijo a usted, en relación a lo expresado en una grabación obtenida por los medios de comunicación sobre los gastos efectuados durante la campaña (de las) Elecciones Generales 2021, por más de US$ 300.000; al respecto, se le solicita se sirva remitir la información sustento de lo expresado, considerando que, en sus declaraciones de aportes, ingresos y gastos presentados a la ONPE no se consignan dichos importes”, se lee en la carta suscrita por Elena Tanaka, gerenta de supervisión de fondos partidarios del organismo.

De acuerdo al diario El Comercio, Cordero Jon Tay solo habría aportado S/36,310 a Fuerza Popular desde el año 2011 a la fecha. La congresista reporta, por lo menos, 31 aportes en efectivo a ese partido en los últimos 13 años. Algunos de ellos se realizaron mes a mes y otros fueron contribuciones por campaña electoral.

