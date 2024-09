En el marco de la facultades otorgadas por el Congreso para legislar en materias de Reactivación Económica, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, el Gobierno publicó un Decreto Legislativo que amplía hasta 80 días más el plazo para que los institutos y escuelas de educación superior puedan obtener licenciamiento por parte del Ministerio de Educación.

El decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano modifica el artículo 24-A de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, con la finalidad de de dotar al procedimiento administrativo de licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior medidas que permitan su eficacia como medio para lograr la respectiva habilitación y el aseguramiento de la calidad de los servicios educativos brindados.

En el texto se precisa que el procedimiento de licenciamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior, programas de estudios, filiales, y sus requisitos, se establecen en el reglamento de la presente ley.

“El plazo del procedimiento de licenciamiento es de 120 días hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. Excepcionalmente, a petición de parte, el órgano instructor, mediante resolución motivada y por única vez, puede prorrogar el plazo del procedimiento hasta por un máximo de 80 días hábiles cuando las observaciones conlleven a la necesidad de que el administrado deba gestionar información o documentación ante entidades públicas que no forman parte del sector Educación o cuando la complejidad del expediente de licenciamiento lo amerite”, se lee en la resolución.

Además, se estipula que los criterios objetivos de complejidad del expediente son establecidos en el reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. “Trascurrido el plazo del procedimiento sin que se haya emitido el pronunciamiento correspondiente, opera el silencio administrativo negativo”, añade el decreto.

En cuanto a las etapas del procedimiento para lograr el licenciamiento, se señala que son tres: etapa de evaluación de requisitos de admisibilidad, etapa de evaluación integral y etapa resolutiva.

“En caso la solicitud de licenciamiento no contenga todos los requisitos exigidos o éstos adolezcan de algún defecto u omisión formal, se requerirá al administrado la presentación de la información subsanatoria correspondiente dentro de un plazo no mayor de 10 días hábiles, prorrogables como máximo 10 días hábiles a solicitud de parte. Mientras esté pendiente la subsanación se suspende el cómputo de plazo del procedimiento”, se precisa en el documento.

En caso de que el administrado no subsane las observaciones en el plazo otorgado, el órgano instructor emite la resolución que declara la no admisibilidad del procedimiento y se considerará como no presentada la solicitud.

LEA TAMBIÉN: Suspenden solicitudes de licenciamiento para nuevos institutos y escuelas superiores

“Para los casos en los que se declare la no admisibilidad de los procedimientos de licenciamiento por adecuación, el Minedu puede, por única vez, disponer la reprogramación de la presentación de la solicitud de licenciamiento, manteniendo indemne el derecho del administrado para brindar sus servicios educativos”, finaliza el texto.

Los riesgos de la medida

En la víspera, el gerente general de Asiste Perú (gremio que agrupa a institutos y escuelas de educación superior), Andrés Oblitas, alertó que esta medida conllevaría riesgos y varias consecuencias.

Según dijo, este cambio implica que el Estado ahora tendría hasta 10 meses para otorgar la autorización a un instituto para operar. Esto ocurre en un contexto en que, a mayo de este año, había 985 institutos de educación superior en proceso de licenciamiento, de los cuales 656 eran privados y 329 eran públicos.

“Hemos podido indagar que no todos en el Minedu están de acuerdo con este cambio, como la Dirección de Educación Superior Tecnológica, que está tratando de que, por el contrario, el plazo sea menor. De aprobarse esta modificación, se retrasaría el licenciamiento de más de 900 institutos”, advirtió en su momento.

Esta situación también retrasaría la expansión de sucursales tanto en Lima como en el interior del país y el desarrollo de nuevos programas educativos, ya que ambos requieren el visto verde de la autoridad, afectando los planes de la mitad de los 115 institutos licenciados.

“Pasaríamos de seis a diez meses, sin contar el tiempo que le toma a una institución educativa presentar su expediente, que en promedio es de dos a tres meses como máximo. Así, obtener un licenciamiento podría tomar hasta un año o dos, si se añade el tiempo de edificación de la nueva sucursal”, acotó.