Anoche, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, anunció que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, será el candidato presidencial de su agrupación con miras a las elecciones generales del 2026.

Esto, a pesar de que el exmandatario no ha pagado ni un solo sol de los S/ 57 millones que adeuda al Estado por concepto de reparación civil por tres casos en los que fue sentenciado.

Además, la propia Ley Orgánica de Elecciones prohíbe a aquellas personas que, en su condición de funcionarios o servidores públicos, hayan sido sentenciados por delitos como corrupción de funcionarios y peculado postular a la presidencia o vicepresidencia de la República “aún cuando hubieran sido rehabilitadas”.

Al respecto, el abogado del expresidente, Elio Riera, aseguró que su patrocinado “no tiene ninguna limitación jurídica” para postular a la Presidencia.

Si bien admitió que el indulto no elimina la sentencia de Fujimori, remarcó que esta sí genera la rehabilitación como tal, por lo que, a su juicio, no se le puede restar la posibilidad de que postule a un cargo público ni aplicar la ley de manera retroactiva.

“(Alberto Fujimori) no puede ser inhabilitado o restarle su derecho constitucional de poder postular por una ley que data de forma posterior a su sentencia; o sea, por un tema de retroactividad, en principio no se podía. Por otro lado, el indulto como tal genera un perdón de la pena y una rehabilitación de derechos, estando ahí, el señor expresidente no tiene ninguna limitación jurídica para postular”, indicó a RPP.

“Fujimori está en condiciones para iniciar una campaña”

En mayo pasado, el exmandatario reveló que se le ha detectado un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años.

Sobre este tema, Riera consideró que el haber recuperado su libertad ha influido positivamente en la recuperación de su patrocinado, pese a que esta era una de las principales preocupaciones de sus familiares

“Nadie puede negar algo, el hecho de recuperar tu libertad definitivamente tiene que generar una mejoría, evidentemente. A manera de ejemplo, usted está recluido de 16 años y lógicamente tiene la posibilidad de salir de la cárcel, evidentemente tu estado anímico y médico también tiene que mejorar”, apuntó.

Pese a esta situación, sostuvo que Fujimori sí estaría en condiciones de iniciar una campaña electoral y, de ser elegido en el cargo, mantenerse en el cargo, pues, según dijo, en este momento este se encuentra “médicamente estable”.

