Para el analista político Gonzalo Banda el problema radica en la falta de comunicación y la “evidente falta de consideración política”. En su opinión, el gobierno de Dina Boluarte no ha mostrado una buena comunicación política desde sus inicios, pero específicamente en este caso, consideró que se ha visto “un manejo muy desprolijo de un problema que afecta a toda una región geográfica del país”.

“En este momento, cualquier viaje va a menguar más su relación con el Congreso y no veo la manera que pueda justificar la necesidad de viajar. La percepción es que esto sería un acto un poco inservible en el frente exterior y frívolo, considerando los problemas en el frente interno. Esta es la particularidad de este caso”, sostuvo en diálogo con Gestión.

Atención a incendios forestales

La negativa de los parlamentarios responde a que consideran que la atención a los incendios forestales en diferentes regiones del país no ha sido la esperada. Por su parte, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén manifestó hace unos días que la declaratoria del estado de emergencia no estaba en agenda debido a que no había “razones críticas”. Posteriormente sostuvo que Dina Boluarte “no irá manualmente a apagar los incendios”.

Esta posición del Ejecutivo frente a los más de 234 incendios forestales reportados por Indeci fue criticado por un sector del Parlamento, mostrando que no hay una vocería objetiva, indicó Banda.

“El gobierno no ha sabido comunicar bien la agenda política ni ha tenido una vocería objetiva para aclarar las medidas. El premier ha intentado restar importancia a los incendios forestales y resulta paradójico ya que en vez de ayudar genera la percepción de que no están controlando el problema. Además, durante varios días han estado en medio de funerales. Eso le ha pasado factura”, expresó.

Teniendo en cuenta que las políticas por el cambio climático es uno de los temas principales en el evento internacional, el internacionalista Gattas Abugattás sostuvo que la posición que ha mostrado Gustavo Adrianzén “no deja bien parado al Perú en términos de sus eventuales compromisos en materia de protección del medio ambiente”.

“Sin duda pone en tela de juicio su capacidad para realmente comprometer al Estado en temas como la protección del medio ambiente. Han sido declaraciones lamentables”, aseveró.

Asimismo, cuestionó que Dina Boluarte “no tenga actitud de líder de política internacional respecto a las medidas para enfrentar el cambio climático”.

“Si la presidenta no va a ser capaz de generar ese debate en la asamblea de la ONU, ¿qué puede aportar dentro de ese diálogo para la región?”, puntualizó.

Recién el miércoles 18 de septiembre, el Gobierno anunció la declaratoria del estado de emergencia en las regiones Amazonas, San Martín y Ucayali para agilizar las medidas para atender a la población afectada por los incendios forestales, que ha dejado 16 fallecidos, 140 heridos, 377 animales muertos y 4,698 animales afectados a nivel nacional, según Indeci.

Con 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó la solicitud de la presidenta de la República, Dina Boluarte para ausentarse del país del 21 al 26 de setiembre para participar en actividades oficiales en Estados Unidos. (Foto: gob.pe)

Reemplazo de Dina en la ONU

La agenda de Dina Boluarte en Estados Unidos incluía, además de su participación en diferentes foros de la Semana de Alto Nivel del 79 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuniones bilaterales pactadas con sus homólogos de Ucrania, Paraguay, Finlandia y Estonia, y con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Para Gattas Abugattás, la presencia de la mandataria es esencial en Nueva York, no obstante, manifestó que el canciller Elmer Schialer, al ser un funcionario diplomático de carrera, podría cumplir con la representación peruana en la asamblea.

“La Asamblea General de la ONU es una actividad sumamente importante, creo que el canciller podría hacer un buen trabajo, en reemplazo de la presidenta. Además, los representantes de otros países tienen claro que a veces los permisos responden más a cuestiones de orden político que propiamente técnico - jurídico”, añadió.

Por su parte, el internacionalista Óscar Vidarte consideró que es difícil reemplazar a la mandataria en este evento, ya que varias de las reuniones “si no se dan con la jefa de Estado, no se dan”, y señaló que, “pese a que hay actores que podrían cumplir con el rol de representar al país, no tienen el peso político”.

“No tenemos vicepresidente, el premier no tiene una estatura políticamente importante y el canciller tiene pocos días en el cargo. Ya per se nuestra presidenta es una autoridad muy debilitada y no hay reemplazos importantes”, sostuvo.

Imagen previo a APEC

En noviembre, el Perú será escenario de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y recibirá a representantes de las 21 economías miembro. La ausencia de Dina Boluarte en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿podría perjudicar la imagen de nuestro país previo a la realización de este importante evento internacional?

Para Óscar Vidarte, la imagen del Perú a nivel internacional ya se encuentra debilitada desde hace algunos años, y que Dina Boluarte no participe en la asamblea de la ONU “suma al descrédito del cual aún no hemos logrado salir”.

“El mundo entero ve a un gobierno ingobernable y muy débil. ¿Qué tanto esto puede afectar un foro como APEC? Es especulación, pero podría verse deslucido y los representantes de otros países podrían no asistir debido a que ven con preocupación al gobierno peruano, pero espero que no haya una afectación”, expresó.

En tanto, Gattas Abugattás dijo que la negativa del Congreso a otorgar el permiso de viaje de Dina Boluarte “son señales que afectan un poco la imagen del país, pero no es tan grave como creeríamos que es. Los otros países saben cuál es la situación en el Perú y entienden que esto no va a afectar la realización del APEC”.

En un mensaje a la Nación, Dina Boluarte solicitó al congresista Álex Paredes retirar la reconsideración que presentó luego que el Pleno rechazara el permiso de viaje. “Ante esta afrenta al Perú basta de intereses personales y odios, dejemos de lado las barreras que nos separan y dividen. No cederemos al cálculo político”, expresó la mandataria zanjando de esta manera su participación en la Asamblea de la ONU así como en las actividades programadas para su estadía en Estados Unidos.

Dato:

La crisis a causa de los incendios forestales no es una problemática exclusiva del Perú, pues esta situación se repite en otros países de la región como Brasil, Bolivia y Colombia. De acuerdo a los datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial, Sudamérica acumuló entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de este año 350,370 incendios forestales, el mayor número para el período en los últimos 15 años.

