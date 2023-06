Empresarios denunciaron en un reportaje de Panorama que la presidenta de la República, Dina Boluarte, le ofreció puestos en ministerios a cambio de que ellos financiaran parte de su campaña, cuando era candidata a la vicepresidencia en las elecciones generales de 2021.

Atilio Vernazza, uno de los denunciantes, contó que gastó aproximadamente S/ 48,000 en alojar a 80 personas en un hotel en el distrito de Los Olivos. Detalla que este grupo de simpatizantes de Boluarte Zegarra llegó a Lima y estuvieron 20 días en el hospedaje.

“La tarifa de un ciudadano es de 30 soles la noche y ahí hemos tenido a 80 hermanos de la provincia por 20 días. El monto sale S/ 48,000, así es”, reveló Vernazza, quien añadió que parte de las coordinaciones y reportes de estos “apoyos” se le comuncaban a Cristina La Torre, que era cercana a la mandataria.

En ese sentido, Vernazza dijo que a cambio de este gasto, Boluarte le habría ofrecido un ministerio, pero que al llegar al poder fue algo que jamás cumplió. “Decepcionado sí, porque son personas profesionales y ofrecen algo que, estando el poder, no cumplen”, comentó.

Algo similar sucedió con el empresario Carlos Bustíos, quien reveló que durante la misma época de campaña electoral, la ahora presidenta le ofreció un puesto en el Ministerio de Educación y asesores, pese a que no era idóneo para ocupar el puesto. Esto, a cambio la entrega S/ 50,000 en efectivo que le hizo.

“(¿Usted qué le dice tras la promesa?) Que no estaba preparado porque no iba a saber qué hacía un ministro, pero que no me preocupe que ella me iba a poner asesores externos”, declaró Bustíos para Panorama.

Asimismo, acotó que organizó el cumpleaños de Dina Boluarte en un local donde asistieron cerca de 60 personas, lo que le costó S/ 300. Todo por las promesas que le habría hecho la jefa de Estado.

“Cuando le hicimos su cumpleaños a usted acá, no tenía ni para el pasaje, no tenía ni para la gaseosa, ¿qué me decía? Que yo gastara y yo gasté, compramos todo para sus cumpleaños, regalos”, dijo dirigiéndose a Boluarte.

En otro momento, Bustíos detalló que con un grupo de empresarios, que también apoyaron a la presidenta, sacaron un cálculo y el gasto promedio que hicieron entre todos para financiar su campaña fue de S/ 260,000.

La Presidencia de la República, emitió un breve comunicado en el que indicó que “Boluarte en su condición de candidata no tuvo información respecto al uso de un hotel ni quiénes se alojaron en él”.

Además, indició que “la presidenta de la República no conoce a Atilio Vernazza ni a Cristina la Torre”.





