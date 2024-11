Después de más de tres meses de audiencias y tres días de lectura de resolución, el juez de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, dictó ayer 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.

Tras conocerse esta medida, el Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional en su contra, tras estar como no habido desde el pasado domingo.

Al respecto, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, cuestionó la medida adoptada en contra del hermano de la jefa de Estado, al considerar que “no tiene explicaciones técnicas”.

En diálogo con RPP, consideró que el fallo dictado por Concepción Carhuancho será usado para afectar políticamente a la presidenta, lo que se debería evitar.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro en el campo político, en la que se dirá: presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así”, aseveró, tras precisar que sus declaraciones son a título personal y no comprometen al Gabinete Ministerial.

Al ser consultado por el pase a la clandestinidad de Boluarte, el titular del MIDIS evitó calificar dicha postura. Solo atinó a señalar que el hermano de la presidenta “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él (Nicanor Boluarte) tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está merituando, si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, sostuvo.

Denuncia un proceso politizado

Pese a que dijo respetar las reglas de juego y las normas vigentes, Demartini denunció que el proceso judicial en contra de Boluarte “se encuentra politizado”.

Por ejemplo, criticó que este juez haya determinado que el hermano de la presidenta no cuenta con arraigo laboral, pese a que ya una sala superior corrigió esa postura.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez (Concepción) Carhuancho, en la detención preliminar, dio una sanción con restricción de la libertad y la sala superior revocó esa decisión por algo fundamental. El señor (Concepción) Carhuancho señala que el señor Nicanor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, aseveró.

“Acá no se está juzgando el fondo, acá se está diciendo que una persona tiene que estar detenida tres años para ver si cometió un delito. Eso se está haciendo en el Perú, algo normal, eso es excepcional”, cuestionó.

